Caballo enfermo llevaba tres días amarrado y sin alimento en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un caballo fue presuntamente abandonado afuera de una casa entre las calles Lorena y Salinas de Gortari de la colonia Corral de Piedra en Pénjamo, vecinos de la colonia reportaron el maltrato animal. Al parecer, luego de tres días amarrado a un tubo de la fachada de una vivienda, fue rescatado por elementos de Protección Civil.

De acuerdo a testimonios de algunos vecinos, el equino que yacía en la vía pública llevaba varios días sin recibir agua o comida y se veía enfermo. Mediante redes sociales, se hizo pública la situación, exponiendo que el animal aparentemente presentaba fracturas en el cuerpo, por lo que se encontraba sufriendo tirado entre sus heces.

Al arribar Protección Civil y Ecología y Medio Ambiente, se lo llevaron para brindarle atención médica. Algunas personas se ofrecieron a responsabilizarse por el caballo, pero informaron en comentarios de Facebook que supuestamente al acudir a la instancia gubernamental, el dueño lo había vendido para sacrificarlo.

Hasta el momento, se desconoce la manera de proceder de las autoridades ante este caso de maltrato animal. Aparentemente, el actuar del dueño podría quedar impune y el caballo corre el riesgo de ser sacrificado.