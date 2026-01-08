Irapuato concentra 17 sucursales de grandes tiendas de autoservicio

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato concentra 17 establecimientos de tiendas de autoservicio de grandes cadenas. Aurrerá, Walmart, Sam’s, Soriana, City Fresko (Comercial Mexicana) y HEB funcionan en el municipio, convirtiéndolo en un municipio con amplia oferta comercial y en fuente de abasto para municipios vecinos como Abasolo, Cuerámaro, Romita y Pueblo Nuevo, por mencionar algunos.

Walmart, Aurrerá y Soriana cuentan con 5 sucursales cada una, incluyendo las llamadas ‘express’ cuya dimensión es más reducida en comparación con sucursales comunes. Por otra parte, HEB, Comercial Mexicana y Sam’s son tiendas exclusivas en el municipio.

Grupo Walmart, que incluye tiendas Aurrerá y Sam’s es la empresa con mayor presencia en Irapuato, distribuyendo 11 establecimientos en el territorio. Una de las tiendas favoritas de los irapuatenses sigue siendo Aurrerá Zona Centro, que se ubica en el primer centro comercial del municipio; Plaza Fiesta, inaugurado en 1986.

Cabe destacar que la primera tienda de autoservicio en llegar a Irapuato fue La Comercial Mexicana, en 1974 y forma parte de las 19 tiendas fundadoras de La Comer. La administración de la empresa decidió conservar esta sucursal en 2020, cuando varias tiendas pasaron a ser de Soriana, según datos de Irapuato De Mis Recuerdos, página que preserva el acervo fotográfico e histórico del municipio.

Las sucursales son:

Grupo Walmart

Walmart San Gabriel

Walmart Sur San Roque

Walmart Norte Solidaridad

Supercenter Irapuato

Walmart Express Villas

Bodega Aurrerá Zona Centro

Bodega Aurrera Solidaridad

Mi Bodega Aurrera Ciruelo

Bodega Aurrerá Express San Juan

Bodega Aurrera Express Renovación

Sam’s Club San Gabriel

Soriana

Soriana Híper Jacarandas

Soriana Súper Cibeles

Soriana Mercado Central

Soriana Mercado Abastos

Soriana Express Centro

H-E-B Guerrero

La Comer Las Reynas