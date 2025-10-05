Irapuato consolida su liderazgo deportivo con la Copa Liga Telmex Telcel de Basquetbol

Irapuato, Guanajuato.- Por tercer año consecutivo, Irapuato fue sede de la Copa Liga Telmex Telcel de Basquetbol en su fase regional, los días 4 y 5 de octubre en las instalaciones de la Deportiva Norte y el Módulo Comudaj.

En representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, dio la bienvenida a los equipos participantes de 22 municipios de Guanajuato e invitó a las y los jóvenes a seguir fomentando los valores a través del deporte.

Por su parte, Janet Estrada Ponce, directora de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), destacó la colaboración entre el Gobierno Local y la iniciativa privada, la cual ha permitido consolidar a Irapuato como sede de eventos deportivos estatales, regionales, nacionales e internacionales.

Enrique Antonio Silva Guerrero, presidente de la Asociación Guanajuatense de Basquetbol, reconoció el papel del municipio como impulsor del deporte, algo que fortalece valores como el compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo y la capacidad de superar desafíos.

Estas acciones refuerzan el eje “Tu Familia con Valores”, incluido en el Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, que impulsa la alcaldesa Lorena Alfaro García con el objetivo de promover la sana convivencia, la unión familiar y el aprovechamiento de los espacios de esparcimiento a través del deporte.