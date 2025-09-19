Rescatan a joven víctima de secuestro virtual en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través del Escuadrón Antiextorsión, rescató a una mujer víctima de secuestro virtual en San Francisco del Rincón. Fue a través de un reporte ciudadano que se logró el rescate.

La joven de 23 años fue reportada como no localizada tras salir de su domicilio sin que sus familiares conocieran su destino. Más tarde, comenzaron a recibir llamadas en las que presuntos delincuentes exigían montos en dólares y, posteriormente, redujeron la exigencia de rescate a pesos mexicanos, bajo amenazas.

Tras un análisis, el Escuadrón confirmó que se trataba de un secuestro virtual, modalidad de extorsión en la que delincuentes manipulan a la víctima para que se aísle y pierda contacto con su familia, mientras simulan tenerla privada de la libertad con el fin de obtener un rescate económico.

El Escuadrón Antiextorsión activó los protocolos de actuación: se estableció comunicación y acompañamiento con la familia y se brindó apoyo especializado con orientación y contención emocional.

Fue alrededor de las 21:05 horas que la joven fue localizada en una plaza comercial de San Francisco del Rincón, sin lesiones visibles. Posteriormente, fue entregada a agentes de la Fiscalía General de Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado invita a la ciudadanía a utilizar el 800 – TE CUIDO (800 832 8436) para reportar cualquier intento de extorsión. Además, el 911 y el 089 siguen operando como canales de denuncia.