Aseguran droga, armas y vehículos con reporte de robo en operativos de Cortazar

Cortazar, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Policía Municipal de Cortázar, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional, obtuvo dos resultados relevantes en la Región VII como parte de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Uno de los hechos ocurrió en la carretera estatal Cortázar–Jaral, a la altura de la comunidad El Diezmo, donde fue detenido Luis Rodolfo “N”, de 26 años durante un operativo de vigilancia. El hombre viajaba en una camioneta con reporte de robo vigente y portaba un arsenal, así como una importante cantidad de posible droga que quedó fuera de circulación gracias a la intervención de las FSPE y del Grupo Táctico Operativo.

Tras una inspección se le aseguraron un arma de fuego tipo escuadra, 38 cartuchos útiles calibre .22, un cargador, 30 dosis de presunta marihuana, 294 dosis de una sustancia similar al cristal, 11 mil 330 pesos en efectivo, un teléfono celular y una mochila de tela.

La persona detenida fue informada de sus derechos y el vehículo, junto con los objetos asegurados, quedaron bajo cadena de custodia para ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En una acción distinta, integrantes de las FSPE, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de la calle Sóstenes Rocha, en la zona Centro de Cortázar. Como resultado, se aseguró un vehículo Volkswagen Tiguan, modelo 2018, color rojo, con reporte de robo vigente. Otros automóviles fueron revisados sin detectarse anomalías.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que estos resultados forman parte de la estrategia CONFIA en la Región VII, orientada a debilitar a los grupos criminales y reforzar la seguridad en comunidades y carreteras.

Finalmente, la dependencia llamó a realizar denuncias anónimas al 089; afirmó que cada aseguramiento y detención representa un paso firme para blindar el territorio, proteger a las familias y avanzar en la construcción de un Guanajuato en paz.