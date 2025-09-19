Modernizan estadio Sergio León para afición fresera

Irapuato, Guanajuato.– Con paso firme y rumbo claro, Irapuato devuelve a su gente un espacio de orgullo: el estadio Sergio León Chávez, renovado y listo para brillar.

La presidenta municipal Lorena Alfaro García, junto con la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, hicieron posible la modernización de este estadio mundialista, que vuelve a latir con fuerza al recibir los partidos de local del Club de Futbol Irapuato, de regreso en la Liga de Expansión.

Con esta obra, la afición fresera recupera la ilusión, la historia, el orgullo y la pasión, al contar con un coloso digno en el que reunirse para alentar al equipo de sus amores, en un ambiente sano y familiar que fomenta la convivencia.

La renovación del Coloso de la Guerrero representó una inversión de más de 140 millones de pesos, destinados a la rehabilitación de módulos de baños, vestidores, palcos, impermeabilización, pintura exterior, así como a la intervención estructural de pilotes, cabezales y columnas.

Además, la fachada fue modernizada con TenseoFrontside 381 Precontraint, una malla textil que reduce el calor interior y mantiene la visibilidad hacia el exterior, brindando al inmueble un aspecto moderno y funcional.

Hoy, el Sergio León Chávez es más que un estadio renovado: es un símbolo vivo de identidad, pasión y grandeza fresera.