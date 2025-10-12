Anuncian 100 millones de pesos adicionales para MIPYMES guanajuatenses

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Economía, en conjunto con Nacional Financiera (NAFIN), anunció 100 millones de pesos adicionales al programa ‘Impulso Valor Guanajuato’, en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas guanajuatenses.

El Gobierno de la Gente, que encabeza la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, impulsa opciones de financiamiento de segundo piso para fortalecer a las empresas locales con alternativas de crédito a tasas preferenciales.

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que con esta ampliación se facilita el acceso a recursos económicos a empresas guanajuatenses para darles mayor visibilidad y consolidar su crecimiento.

Los créditos disponibles son de hasta 5 millones de pesos, y aquellos de hasta 2.5 millones no requieren garantía hipotecaria. Ofrecen una tasa fija del 14.75%, sin comisiones ni penalizaciones por pagos anticipados y plazos de hasta 60 meses.

Además, se puede acceder a un periodo de gracia de hasta seis meses para el pago de capital o capital e intereses.

Desde el inicio del programa en mayo, se han colocado más de 500 millones de pesos para fortalecer liquidez, innovación y generación de empleo en diversos sectores productivos.

Las MIPYMES además tienen acceso a cursos gratuitos, presenciales y en línea, para desarrollar sus capacidades empresariales.

Villaseñor Aguilar, destacó el compromiso del Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de Economía, para seguir colaborando con NAFIN y la banca comercial, consolidando un ecosistema financiero sólido que impulse el desarrollo económico sostenible en Guanajuato.