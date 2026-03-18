Rescatan a joven irapuatense extraviado en la Sierra de Santa Rosa

Guanajuato, Guanajuato.- Un joven de 27 años de edad, originario del municipio de Irapuato, fue rescatado por la Célula Municipal de Búsqueda, tras haberse perdido por varias horas en la Sierra de Santa Rosa.

El hecho fue reportado mediante una llamada al sistema de emergencias 9-1-1, realizada por el afectado, quien solicitó apoyo al señalar que se encontraba en la zona de la presa de Peralillo y no lograba ubicar el camino de regreso, tras acudir por motivos de estudio.

De acuerdo con el reporte, el joven refirió que llevaba aproximadamente cuatro horas perdido, sin localizar señalización o viviendas cercanas.

Ante esta situación, se activó la Célula Municipal de Búsqueda, y en operativo coordinado entre elementos de Protección Civil y Policía Municipal, lograron ubicar al joven en alrededor tres horas. En los trabajos también participaron habitantes de la zona.

Tras su localización, fue valorado en el lugar, confirmando que se encontraba en buenas condiciones de salud, sin afectaciones a su integridad, por lo que posteriormente se le brindó apoyo para su traslado.

En esta zona se han extraviado personas procedentes de varios municipios. Los lugareños tienen control del acceso hacia la presa, pero si caminan hacia adentro de la sierra se pierde contacto con caseríos de la zona y eso es lo que provoca los extravíos.

Riesgo de muerte en la Sierra de Santa Rosa

En 2024 hubo dos casos de mayor gravedad: un hombre de 58 años de edad murió al caer a un barranco. Sufrió golpes diversos. Fue reportado como extraviado. Debido a la dificultad para llegar a él, falleció mientras llegaba la ayuda; otro hombre se extravió con su bicicleta y apareció a 70 kilómetros del lugar donde inició su paseo.

El primer caso ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Mesa Cuata, ubicada al norte de la cabecera municipal, delante de la Cuenca de la Esperanza y en los límites con el municipio de Dolores Hidalgo.

Tras dos días de búsqueda, Omar Palafox López, quien fuera candidato a diputado local en 2021 por el Partido Movimiento Ciudadano, fue encontrado con vida en, ubicado a más de 70 kilómetros de donde se le había ubicado por última vez.

El hombre, de 40 años de edad y conocido popularmente como “Palaix”, salió en su bicicleta de montaña a paseo por la Sierra de Santa Rosa el domingo. Ese mismo día su familia perdió contacto por teléfono celular con él. Fue hallado en buenas condiciones de salud en lo general, pero corrió riesgo de hipotermia o de ser atacado por algún animal.