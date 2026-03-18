Llevan servicios municipales a comunidades rurales de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato reafirma su compromiso de cercanía con la ciudadanía mediante una nueva edición del programa “Miércoles Ciudadano en Tu Comunidad”, que en esta ocasión llevó diversos servicios a la localidad de San Ignacio de Rivera.

Este programa tiene como objetivo principal acercar los servicios municipales, así como a las y los funcionarios de todas las áreas a los espacios públicos, permitiendo que habitantes de la zona rural dialoguen de manera directa con las autoridades, para que sus peticiones sean atendidas de forma ágil y eficiente.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que la prioridad de su gobierno es escuchar de primera mano las necesidades de la gente para ofrecer soluciones oportunas, y destacó que con acciones como esta se fortalece la atención ciudadana. Asimismo, recordó que este programa continuará replicándose en otras zonas del municipio.

“Sepan que hoy estamos aquí en una feria de servicios; vean cada una de las mesas y los servicios que podemos ofrecerles. El día de mañana estaré en el Miércoles Ciudadano en Presidencia Municipal y posteriormente visitaré otras comunidades. Ustedes saben que pueden acudir, pedir información y ser el centro de la atención”, expresó.

Por su parte, María Rosales González, habitante de la comunidad aledaña de Laguna Larga, compartió que gracias a este programa ella y sus vecinos pudieron realizar diversos trámites y acceder a servicios como atención médica y Registro Civil.

“Estoy muy contenta porque es un acercamiento a las comunidades rurales; a las personas se les facilita más por la cercanía y veo que están muy interesadas en conocer todo lo que la Presidencia puede ofrecer”, comentó.

Asimismo, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, señaló que durante la jornada se instalaron módulos de atención de distintas dependencias, entre ellas el Registro Civil, donde se realizaron 26 matrimonios, además de áreas como Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Japami, Inmira, Dirección de Salud, Desarrollo Económico y el CAISES, entre otras.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato fortalece la atención ciudadana y genera espacios de encuentro y cercanía con la población de las zonas más alejadas de la mancha urbana, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno Municipal y en la Estrategia Irapuato 27.