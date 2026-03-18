Morena exige rendición de cuentas a la Fiscalía; PAN vota en contra

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Justicia dio trámite a ocho iniciativas y puntos de acuerdo presentados por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, entre ellas dos dirigidas a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La primera, presentada por la morenista Hades Aguilar, exhorta a la Fiscalía a instruir, coordinar y supervisar la atención inmediata al cumplimiento de todas las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Esta propuesta fue votada en contra por la mayoría panista.

La segunda iniciativa, también impulsada por Aguilar, solicita información sobre el seguimiento de los procedimientos penales contenidos en la carpeta de investigación número 55827/2019, relativos a las obras de drenaje sanitario y red de agua potable realizadas durante administraciones panistas en la localidad de Santa Rita, municipio de Salamanca.

Las y los habitantes de Santa Rita llevan más de seis años viviendo entre aguas estancadas y desechos. Negarse a exigir rendición de cuentas es ignorar la dignidad de las personas”, sostuvo la legisladora.

Entre los temas analizados, también se abordó la propuesta de Morena para reformar la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, con el propósito de mejorar las prestaciones, la cobertura y los derechos de las y los trabajadores afiliados. Esta propuesta se integrará en un paquete de reformas sociales en materia de salud y desarrollo humano, para lo cual se solicitó la elaboración de un análisis de impacto socioeconómico y presupuestario a las áreas técnicas del Congreso.

Asimismo, se dio cuenta de la iniciativa de la morenista María Eugenia García Oliveros, que propone reformar el artículo 179 D del Código Penal del Estado de Guanajuato para precisar y endurecer las sanciones contra el acecho. Se acordó solicitar el análisis correspondiente sobre los efectos en grupos vulnerables, especialmente niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

También se revisó otra propuesta de Morena para reformar los artículos 179 D y 187, y adicionar los artículos 187 Bis, 187 Ter y 187 Quáter del mismo código, con el fin de fortalecer la protección frente a delitos que afectan la integridad de personas en situación de vulnerabilidad. Se determinó realizar consultas especializadas con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad como parte del proceso legislativo.

En el mismo sentido, el morenista Antonio Chaurand Sorzano presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y fortalecer las sanciones por corrupción de menores, la cual también fue turnada a proceso de consulta con grupos vulnerables.

La Comisión dio seguimiento a la propuesta de Eugenia García Oliveros para incorporar la responsabilidad explícita de las autoridades estatales y municipales en la prevención y erradicación de uniones forzadas y tempranas, reafirmando el compromiso de Morena con la defensa de los derechos de niñas y adolescentes.

Finalmente, se revisó la metodología de trabajo para el estudio y dictamen de la iniciativa del diputado Abraham Sotomayor que busca crear una Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos y Cometidos con Medios Electrónicos, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado frente a los retos del crimen digital.