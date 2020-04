Rescatan a cachorro en situación de maltrato

Irapuato, Guanajuato.- Tras recibir unreporte por redes sociales de un canino en malas condiciones de salud y de supuesto maltrato animal, personal de la Coordinación de Atención y Protección Animal (CANI), acudió al lugar y rescató a ‘Palomo’, un cachorro de aproximadamente un año de edad.

Gerardo Martínez, coordinador del CANI, informó que,la mascota se encontraba en un domicilio del fraccionamiento El Naranjal. Al acudir por el cachorro, se dialogó con los propietarios, quienes aceptaron entregar al perrito para ser atendido y después ponerlo en adopción.

“Una mascota no es para tenerla amarrada, no es para tenerla en la azotea, no es para tenerla en situaciones críticas de alimentación, y esto fue lo que nos encontramos con este propietario”, comentó.

Gerardo Martínez, dijo que, ya se hizo una valoración médica a ‘Palomo’, recibió un baño para eliminar pulgas y garrapatas, además de que se le aplicará un tratamiento para desparasitarlo.

El can estará bajo los cuidados del personal del CANI, quienes se encargarán de alimentarlo para mejorar su estado físico.

El Coordinador del CANI, invitó a la ciudadanía a que,si saben de algún caso de maltrato animal, lo reportena través del facebook de la Dirección de Salud Irapuato, y así brindar la atención correspondiente.

También, pidió a los dueños de mascotas ser responsables, cuidar a sus animalitos, sobre todo durante este tiempo de calor, abastecerlos de agua, alimentarlos y ofrecerles un lugar con sombra para evitar complicaciones en su salud.