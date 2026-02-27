Miles viven la experiencia de la Inteligencia Artificial en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Más de 7 mil 500 personas vivieron la experiencia que ofreció el Gobierno del Estado de Guanajuato, en coordinación con el Gobierno Municipal, a través del encuentro CercanIA: Inteligencia Artificial para la Gente, realizado en el Inforum de Irapuato.

Con el firme objetivo de democratizar el acceso a la tecnología, este evento forma parte de las acciones que ambos gobiernos buscan impulsar para ofrecer la inteligencia artificial como una experiencia abierta, incluyente y cercana, que combinó conferencias magistrales, paneles de análisis, talleres prácticos y activaciones interactivas.

Este foro reunió a representantes del sector público, la academia, organismos internacionales y empresas tecnológicas, una jornada que destacó a Irapuato como parte de la estratégica en la agenda de transformación impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, de la mano con la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, con el propósito de que nadie se quede al margen de este cambio tecnológico acelerado.

El éxito de CercanIA es testimonio del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Gente a través del Instituto de Innovación y el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, alineado a la Estrategia Irapuato 27, en el eje “Tu Economía Local”, fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento y el impulso a la economía del conocimiento.