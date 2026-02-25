Mago de Oz cancela presentación en MotoFiesta León

León, Guanajuato.- El evento biker más esperado del país se quedará sin una de sus presentaciones musicales estelares; Mago de Oz anunció la cancelación de su concierto previsto para el 27 y 28 de febrero. La MotoFiesta León cada año reúne a miles de motociclistas y amantes de la adrenalina, pero la agrupación informó que debido a la situación de violencia no estará en el evento.

“A todos nuestros hermanos y hermanas de León, Guanajuato: Con el corazón encogido y una profunda tristeza, nos vemos en la imperiosa necesidad de comunicar la suspensión de nuestro próximo concierto en la ciudad de León… No podemos, ni queremos, llevar a cabo una celebración de música y libertad en un contexto donde el miedo y la inseguridad ponen en riesgo la vida de quienes solo buscan una noche de rock y magia”, expresó la banda a menos de dos días del MotoFiesta.

Mago de Oz era uno de los grupos que encabezaban la celebración, junto con Cadetes de Linares El Legado, Luzbel y Circle The Earth.

Mientras tanto, los organizadores del evento aseguraron que cuentan con respaldo de seguridad y todo en regla para el arranque de la MotoFiesta, aclarando que la ciudad volvió a la normalidad.