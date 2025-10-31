Renuncia contralor municipal de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El contralor municipal de Pénjamo José de Jesús Cendejas Bribiesca presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo ante el ayuntamiento, esgrimiendo que dicha decisión obedece a motivos personales y de salud.

El ahora ex contralor dejó el cargo en medio de señalamientos por posibles maniobras de obstaculizar las investigaciones en contra de la administración del ex alcalde Gregorio Mendoza por supuestos desvíos de recursos y prestamos a altos funcionarios por parte del ayuntamiento.

Dentro de los señalamientos a Cendejas Bribiesca, el cabildo ha estado inconforme con los últimos informes que ha presentado ante el pleno y señalaron que hay un considerable número de observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato ASEG en contra de la administración pasada.

Por su parte el regidor Rolando Flores señaló que el ayuntamiento se ha enterado de las observaciones a la administración de Mendoza por parte de la ASEG y no por parte de la contraloría municipal.

Así se hizo un llamado, dentro del pleno del ayuntamiento de Pénjamo, para nombrar a un nuevo contralor que esté respaldado por la ciudadanía y no tenga filias hacia ningún color político, y que ayude a la observancia y auditoría del buen uso de los recursos públicos, de manera que el ayuntamiento tenga de primera mano alguna observación y no se tenga que esperar a que la ASEG mande dichas observaciones.