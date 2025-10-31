Alcalde de Salvatierra es multado por el TEEG al usar propaganda ilegal

Daniel Sámano y el delegado de Urireo difundieron propaganda a favor de su administración, sin que el contenido fuera informativo, como establece la ley

Redacción Notus31 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El procedimiento TEEG-PES-47/2025 fue iniciado por Morena en contra del alcalde de Salvatierra, Daniel Sámano, del delegado de Urireo, del PAN y de sus candidaturas, entre ellas la de su candidata a la presidencia municipal, por el presunto uso indebido de recursos públicos, así como por la difusión de programas gubernamentales y/o de obra pública durante las campañas.

El Tribunal, por unanimidad, impuso multa únicamente al alcalde y al delegado municipal por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y declaró inexistentes las faltas electorales respecto de las demás personas e infracciones denunciadas, ya que se demostró que las expresiones emitidas por los ahora sancionados en una transmisión en vivo difundida en un perfil de Facebook se realizaron durante el periodo de campañas, con la finalidad de generar simpatía de la comunidad hacia la administración en turno, sin que el contenido fuera meramente informativo, como lo establece la ley.

Finalmente, se dio por concluido el procedimiento contra la persona creadora, administradora o propietaria del perfil denominado “Urireo Gto”, ante la imposibilidad de identificarla.

