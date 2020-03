Renuncia a su cargo el Director de Movilidad y Transporte en Abasolo

Y

Abasolo, Guanajuato.- El Director de Movilidad y Transporte Municipal del municipio de Abasolo, Yahir Fuentes Ramos, presentó su renuncia ante el alcalde de la ciudad Samuel Cruz Chessani, esto luego de ciertos señalamientos en contra de su persona del funcionario.

Fuentes Ramos dijo ante el Presidente Municipal de Abasolo, que fue una decisión totalmente voluntaria y propia de intereses personales; solicitando su baja de manera inmediata, siendo una decisión irrevocable en un futuro.

A través de una de sus cuentas de redes sociales, el ex funcionario Fuentes Ramos escribió el motivo por el cual presentó su renuncia ante el municipio de Abasolo, Guanajuato.

“El día de ayer presente mi renuncia como servidor público, no por aceptación a la novela creada por la finísima señora que se dio a la tarea de distorsionar todo claramente con fines políticos, tomé esta decisión para actuar como se debe y no con escándalos y chismes cómo estás personas están acostumbradas. Ante las autoridades competentes se realizará el debido proceso para la solución de este conflicto estoy enteramente agradecido con esta administración por la oportunidad que me fue brindada, sin embargo soy una de tantas personas que cuenta con una carrera y no dependemos solo de un puesto público para vivir bien y de manera honrada.

A las personas que me expresaron su apoyo incondicional estaré enteramente agradecido a las personas que comentan sin saber la verdad de lo que pasó les deseo lo mejor en su vida ya que todos alguna vez pasamos por situaciones desgastantes cómo está” concluyó en su escrito el ex Director de Movilidad y Transporte Municipal de Abasolo, Yahir Fuentes.

De esta manera es como el ex funcionario Yahir Fuentes Ramos dejo el cargo de la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal en el municipio de Abasolo, Guanajuato.