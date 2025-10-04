Remolque se desprende en Libramiento Norte Irapuato-Salamanca

Irapuato, Guanajuato.- Un remolque se desprendió de una camioneta, llevándose a su paso un poste de luz y jalando el cableado en la bajada del Libramiento Norte Irapuato-Salamanca, cerca del CRIT. Al parecer, el percance se registró sin personas lesionadas, pero desencadenó el tráfico en la zona.

Las autoridades atendieron el reporte de un remolque impidiendo el paso el acceso en carriles del libramiento. Al revisar, se constató que éste se safó de una camioneta y afectó tanto la circulación como varios cables y al menos un poste de luz.

La Guardia Nacional de División de Caminos se encuentra desviando a los vehículos que transitan de León a Irapuato mientras se atiende el accidente. Para retornar la carretera, éstos deben entrar al panteón Gayoso y seguir en dirección al Teletón. Por ello es recomendable alternar rutas.