Peter y los Sueños Perdidos” concluyen festejo de aniversario del Teatro Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Los festejos por el 9º Aniversario del Teatro de la Ciudad de Irapuato concluyeron con éxito con la presentación de Peter y los Sueños Perdidos, de la compañía Circo Dragón.

Peter y los Sueños Perdidos es una reinterpretación del clásico Peter Pan. La propuesta escénica combina disciplinas como teatro, danza, música en vivo, acrobacias y proyecciones visuales para construir una historia profunda y conmovedora.

La obra narra la historia de un Peter que ha perdido la fe en la magia y ha olvidado sus sueños. Es entonces cuando su sombra lo confronta y, con la ayuda de Wendy y los Niños Perdidos, debe decidir si retoma el vuelo o cae en la oscuridad, convirtiéndose en el temido Capitán Garfio.

Más que una puesta en escena, fue una invitación a reconectar con la imaginación, enfrentar los miedos y recordar que siempre es posible volver a soñar.

Durante siete días, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) ofreció a las y los irapuatenses un ambiente de celebración con un programa lleno de actividades artísticas y culturales.

Las festividades incluyeron la inauguración del mural Alegoría de la Expresión y la Sonoridad, ubicado en el exterior del teatro; la presentación de la obra más taquillera de México, Perfume de Gardenia; el concierto de la soprano Conchita Julián y una serie de puestas en escena participantes en la segunda edición del Galardón Roberto Rivero y Góngora.

El Teatro de la Ciudad de Irapuato, inaugurado en septiembre de 2016, se ha consolidado como un espacio de promoción del arte y la cultura, sede de eventos de talla nacional e internacional.