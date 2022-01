“Reloj del Apocalipsis” marca 100 segundos para fin del mundo

La humanidad se encuentra a tan solo 100 segundos de su fin, empujada por la amenaza nuclear, la crisis climática y la pandemia de COVID-19, advirtió este jueves el “Reloj del Apocalipsis“, una herramienta simbólica diseñada por científicos para alertar sobre las amenazas al planeta.

El reloj del Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos volvió a marcar en 2021 las 23:58.20 horas, lo mismo que en su última edición anual, por lo que el planeta sigue a 100 segundos del ocaso.

Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de “las amenazas continuas y peligrosas que plantean las armas nucleares, el cambio climático, las tecnologías disruptivas y la covid-19”.

“Today, the members of the Science and Security Board find the world to be no safer than it was last year at this time and therefore has decided to set the #DoomsdayClock once again at 100 seconds to midnight.” – @RachelBronson1, Bulletin President & CEO https://t.co/oA31lHsPxL pic.twitter.com/RqHVezJ36Q

