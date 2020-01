Religión alienígena afirma que Coronavirus es plan para extinción humana

Ashtar Sheran, un supuesto extraterrestre con forma humana, rubio y de ojos de color azules, con el que varias personas aseguran que mantienen contacto vía telepática y pilar del movimiento, emitió un mensaje mediante un diálogo con una persona canalizada, en el cual difunde que el coronavirus es parte del control humano, incluso para su extinción.

Desde la década de los años 50, se encuentra vigente esta especie de secta o religión extraterrestre en la que varios de sus adeptos aseguran que pueden tener acceso a canalizaciones o comunicarse vía telepática con el extraterrestre en cuestión, llamado Ashtar.

El diálogo hace mención de cuestiones de carácter de orden mundial, y habla acerca de controladores oscuros que están cometiendo una atrocidad contra la humanidad en la tierra en donde dice que todo es un supuesto plan donde una parte complementará a la otra.

Ashtar, en su mensaje, dio recomendaciones de cómo sobrevivir en esto que llamó “una guerra” estando un paso delante de los enemigos y que los medios de comunicación además estaban desinformando a la gente haciendo más grande el problema de lo que es, causando cierto pánico entre las poblaciones del mundo.

Habló también de que el Coronavirus en realidad se trata de una invención, un diseño para la propagación de la enfermedad, así como del uso de las vacunas.

El diálogo traducido del inglés al español, a continuación:

ASHTAR vía SHARON Stewart- GESARA ASCENSIÓN

CORONAVIRUS.

Yo: Ashtar, ¿qué está pasando con este virus Corona? Escuché que hay una patente aprobada en 2018. Ahora hay una epidemia en China, que por supuesto se extenderá a todas las otras partes del mundo porque cada gran ciudad tiene un Barrio Chino. Lo mismo sucedió con el SARS. Este virus ni siquiera es de animal a humano; es humano a humano, por lo que han eliminado al intermediario, por así decirlo. Interactuamos más entre nosotros que con los animales. ¿Qué tan malo va a ser esto?

Ashtar: No es tan malo como crees, Sharon. Los informes de noticias están difundiendo noticias de esta epidemia en China en todo el mundo. ¿Con qué frecuencia escuchas lo que sucede en China?

Yo: Lo último que supe fue cuando se celebraron los Juegos Olímpicos allí.

Ashtar: Exactamente. No se sabe lo que está sucediendo en China a menos que el Estado Profundo quiera que se entere. La toma de control de los medios es una de las principales prioridades porque son los principales responsables de difundir el miedo y el pánico en todo el mundo.

Yo: Bueno, es control mental. ¿Imagina un mundo sin periódicos, revistas o noticias de televisión?

Ashtar: No ninguno de estos, Sharon, estamos diciendo que es necesaria una adquisición. Para difundir las noticias REALES y no incurrir en pandemonios masivos. Tu noticia es falsa. La mayor parte es simplemente una mentira descarada, y el enfoque en temas insípidos como la vida de los actores de cine es francamente ridículo y un insulto para el espectador.

Yo: ¿Qué abarcaría la verdadera noticia?

Ashtar: La verdad de que el Virus Corona, por ejemplo, se está propagando como un medio para acabar con la humanidad en su tierra.

Yo: ¿Como si eso no extendiera el pánico?

Ashtar: Necesitas saber la verdad, Sharon. En última instancia, su verdad será más soportable que la verdad de las pandemias que se propagan deliberadamente. También difundirían soluciones para hacer frente a estas pandemias.

Yo: está bien.

Ashtar: Su postulación de que la razón por la que están causando pandemias en lugar de luchar entre países es correcta. No se les permite usar dispositivos nucleares porque incurrirán en consecuencias inmediatas de nuestras fuerzas de la Luz por hacerlo. Tenemos la mayor parte de su armamento desarmado, por lo que no son utilizables. Pero digo más, no todos. Aquellos que ya han disparado contra otros en su planeta, nuclear o no, han tenido consecuencias por hacerlo.

Yo: ¿Como el misil que se lanzó en Hawái hace un par de años?

Ashtar: Exactamente. Hawaii es un objetivo favorito porque es parte de los restos de Lemuria. Lemuria fue una manifestación femenina en la tierra y atacar la energía divina femenina es de lo que se trata la oscuridad. No es por ninguna razón que su gente lo llama un paraíso, es uno de los últimos vestigios de lo femenino en su planeta que sobrevive, un tributo a su fuerza.

Te das cuenta de que también fue el primer punto de ataque en la guerra en el Pacífico. Sí. No había razón para atacar a los estadounidenses en la segunda guerra mundial, ya que no estaban activos, excepto por el deseo de dominar. Hawaii era el verdadero objetivo. Tener una fuerza militar fuerte defendiendo la isla femenina y empujando a los invasores oscuros de donde vinieron se logró, por lo que Hawaii vive.

Has estado en bases en el Pacífico Sur y entiendes que todavía queda mucho por despejar de las energías negativas. Fuiste contactado por almas terrestres que deseaban regresar a casa, soldados de la segunda guerra mundial, y al liberar a estas almas para irse a casa, las energías de la guerra fueron levantadas de estas áreas. La energía de guerra es una manifestación de masculinidad patológicamente tóxica. Todas las áreas necesitan ser limpiadas de estas energías históricas remanentes, Sharon.

Yo: ¡Guau!

Ashtar: Cuando piensas en tus guerras como una batalla para oprimir a lo femenino, entonces entiendes mucho más sobre lo que está sucediendo en tu tierra. Todavía hay energías femeninas presentes en su tierra y están bajo ataque como están bajo ataque dentro de ustedes. La opresión de lo femenino es la única forma en que los oscuros pueden gobernar su planeta. Con ella en toda su fuerza, no pueden sobrevivir. Y la madre divina está regresando.

Yo: Entonces, ¿qué hacemos con el virus Corona?

Ashtar: La gente morirá. Mantenemos los plazos para minimizar el daño. Algunos están optando por salir de su tierra, como se dijo, utilizando las catástrofes que les ocurren en estos tiempos de transición como sus puntos de salida elegidos. Otros que han optado por seguir adelante seguirán vivos. Comprende que esto es parte de la Agenda 21, el «sacrificio de la manada» como lo llamas, y comprende que tus controladores oscuros están cometiendo una atrocidad contra la humanidad en la tierra.

Este hecho también no pasará desapercibido. Habrá consecuencias para quienes propaguen el virus y todos los involucrados en su creación también serán juzgados. Todos estos eventos, incluido el SARS, son procesables.

En cuanto al virus en sí, manténgase alejado de las áreas de infección.

Se inició en China porque China es el país más poblado de su mundo. La probabilidad de que se propague antes de la detección es excelente.

Yo: ¿Cómo se contagia?

Ashtar: a través de la respiración para que pueda sobrevivir en el aire por períodos más largos de tiempo.

Sus «super errores» son simplemente virus que han sido diseñados para eliminar a más y más de la población. Sus estados debilitados como resultado de los alimentos pobres que come, el control mental y la propagación de los EMF de baja frecuencia trabajan junto con estos errores para matarlo. Todo es un plan donde una parte complementará a la otra.

Sus vacunas, sus vacunas contra la gripe, lo preparan para ser susceptible a estos virus que se propagan. Así es como se convierten en pandemias, porque sus cuerpos no pueden luchar contra ellas. Desafortunadamente, estás siendo diseñado para morir. Cuanto más comas de tus alimentos venenosos, vacunas y productos poco saludables, es más probable que te enfermes o mueras. Está siendo diseñado, Sharon, ¡estas cosas están interrelacionadas y son deliberadas!

Comprende que el miedo atrae la negatividad, por lo que la propagación de la enfermedad es causada por su miedo a ella. No temer a este virus te dejará inmune a él. El miedo disminuye tu resistencia. Es por eso que el estado profundo lo difunde por todas las noticias y crea pánico. Tienes que estar un paso por delante de ellos, Sharon. El miedo disminuye tu vibración, lo que te hace más susceptible al virus. La oscuridad solo puede afectarlo si está en un estado vibratorio más bajo.

Yo: diabólicamente inteligente. Sí, tampoco me preocupaba el SARS, a pesar de que solía reunirme con mis 12 amigas en un hospital que estaba tratando pacientes con SARS. Todavía estoy aquí.

Ashtar: E imputable. Practique la mejor higiene posible y manténgase alejado de las áreas infectadas. Hay una guerra y estos psicópatas intentan matarte. Así que debes ser cauteloso, no temeroso, solo cauteloso.

Yo: Gracias Ashtar.

Ashtar: Gracias Sharon.

Texto Original: https://sananda.website/ashtar-via-sharon-corona-virus-january-24th-2020/?fbclid=IwAR2TvpcBNMAxyq003oHtusp2vGj9Gy0RI9ALOotDPA7qrBeEFtb8uoSVcwo