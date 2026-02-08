Fallece “La Tureja” en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El afamado taquero de Cuerámaro, conocido como “La Tureja” falleció a la edad de 77 años.

De acuerdo a la información que dio a conocer el cronista de la ciudad, Julio Alvarado Soto, el hombre llamado como Arturo Ortega de la Paz fue una de las personas más reconocidas en la preparación y venta de tacos, tenía su carro ubicado en la calle Benito Juárez casi esquina con 16 de septiembre “calle del agua”, desde hace 47 años (1979) dónde instaló su establecimiento al que llamó “Taquería Ortega” por su apellido.

El negocio del cueramarense, la mayoría de los clientes la conocen como “Taquería La Tureja” por el nombre de Arturo, donde acudian a almorzar tacos mexicanos de chorizo, bistec, maciza, costilla, buche, lengua, sesos, paladar, ojo y surtido.

Desde el año 2023 el matrimonio formado por la Señora Rosalba Sarabia y Juan Luis Navarro se hicieron cargo de la venta ya que por problemas de salud Arturo dejó de atender su negocio.

Arturo Ortega de la Paz nació el 8 de diciembre de 1949 en el Pueblo de Cuerámaro de Degollado, cuando era Presidente Municipal Don Francisco Lázaro Ibarra (1948-1949), desde niño su pasión fue el fútbol, pasaba horas y horas en el “campo de la pelota” fue un excelente medio central, era delgado y de gran estatura (1.80 m) jugó en varios equipos: Santos, Carta Blanca y sobre todo Tablajeros formado por trabajadores del Rastro municipal, donde fueron varias veces Campeones.

La Tureja perteneció por muchos años a la Asociación de Árbitros de Cuerámaro, junto con su compadre Salvador Jiménez “Chavita”, J. Gualupe Rodríguez, Serafín García, José Luis Jiménez “El 30” entre varios más.

En el año de 1979 Marco Antonio Garduño lo invito para participar en la primera representación de la Pasión de Jesucristo, evento convocado por el Señor Cura José Barbosa Ponce de León, recuerda que el Güero Ernesto representó a Jesús, Arturo Ortega a uno de los dos Ladrones, después a Simón de Cirene el que ayudó a Jesús a cargar la Cruz, el Profesor Martín Camacho a Poncio Pilato, Isaac López Páramo representó a Herodes, Domingo N el jefe de los soldados Romanos, como Apóstoles participaron Héctor Araujo, Felipe Procel, Oswaldo Rivera, Daniel Cabrera y Francisco Ortiz.

El Señor Arturo Ortega de la Paz, tenía varios años padeciendo una enfermedad crónica, ayer

viernes 06 de febrero de 2026, falleció a los 77 años de edad. ¡DESCANSE EN PAZ!