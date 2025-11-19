Caravana migrante en Guanajuato tendrá acompañamiento de Poder Legislativo

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Atención a las Personas Migrantes acordó brindar un acompañamiento institucional de esta comisión legislativa, así como una vinculación institucional con las autoridades del Poder Ejecutivo y de los municipios que intervienen en el evento denominado Migrantes Unidos en Caravana 2025, a celebrarse en el mes de diciembre del año en curso.

Se aprobó la realización de llevar a cabo mesas de trabajo para analizar dos diferentes iniciativas de reforma a la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato:

Primera, con la finalidad de dar mayor apertura a la participación de la sociedad civil y, en específico, a las familias de migrantes en la difusión, generación, creación, modificación, planeación y puesta en marcha de políticas públicas para los migrantes y sus familias.

Segunda, con el objeto de darle un mayor reconocimiento y protección a los derechos humanos y laborales de las personas jornaleras migrantes agrícolas; mejorar sus condiciones de trabajo y vida; y reducir su vulnerabilidad ante la explotación y la discriminación.

El morenista Ernesto Millán Soberanes propuso la invitación a representantes de diferentes organizaciones y grupos de migrantes a las reuniones con autoridades, aunado a que las mesas de trabajo sean de manera híbrida. La propuesta no fue aprobada.

Su compañero David Martínez Mendizábal manifestó que es de gran importancia la opinión de los organismos de la sociedad civil especializados, por lo que pidió la incorporación de estos en la mesa de trabajo de la iniciativa relacionada con las personas jornaleras migrantes agrícolas. La propuesta fue aprobada.

En asuntos generales, Millán Soberanes calificó como lamentable que no se le dé la voz a los migrantes, por no darle la voz a las personas que realmente viven las problemáticas de primera mano.

Por su parte, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos externó que las caravanas migrantes representan un fenómeno social y político de gran relevancia en México y en Guanajuato, porque para muchos connacionales regresar a casa en las fiestas decembrinas es un acto de confirmación de identidad, reconstrucción de lazos familiares y participación en la vida comunitaria.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yesenia Rojas Cervantes (presidenta), Hades Berenice Aguilar Castillo y Noemí Márquez Márquez; así como los diputados Roberto Carlos Terán Ramos y Ernesto Millán Soberanes. También se contó con la participación del diputado David Martínez Mendizábal (invitado).