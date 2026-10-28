Rehabilitarán tres caminos rurales en Guanajuato capital con inversión de 23.8 millones de pesos

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato inició la rehabilitación de tres caminos rurales en comunidades de la capital del estado, con una inversión conjunta de 23 millones 848 mil 860 pesos, para mejorar la movilidad de habitantes y productores del campo.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el arranque de los trabajos en los caminos de La Palma y Arperos-San José de Pinos, además de dar inicio simbólico a la obra en Cuestecita de San Juan.

Rehabilitarán camino rural de La Palma

La primera obra corresponde al camino rural de La Palma, donde el Gobierno del Estado invertirá 5.6 millones de pesos para rehabilitar aproximadamente 1.08 kilómetros, con un ancho de seis metros y superficie de concreto asfáltico.

Los trabajos beneficiarán a más de 300 habitantes de la comunidad. Durante el arranque, la gobernadora señaló que la obra era esperada por las familias de la zona y permitirá mejorar el traslado de personas y mercancías del campo, además de brindar mayor seguridad a quienes transitan por la vía.

En el evento estuvo acompañada por la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, y la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa.

Arperos-San José de Pinos tendrá inversión de 12.8 millones

La segunda obra corresponde al camino Arperos-San José de Pinos, cuya rehabilitación se realizará con recursos totalmente estatales.

A través de la Secretaría del Campo, se destinarán 12 millones 838 mil 978 pesos para intervenir cerca de 2.5 kilómetros, en beneficio de mil 323 personas.

“En nuestros caminos rurales es por donde pasan nuestras familias, nuestros productores del campo, nuestros estudiantes para ir a sus escuelas. Es por dónde va la esperanza de mucha gente”, expresó Libia Dennise.

La mandataria estatal destacó que los trabajos responden a las gestiones realizadas por las comunidades y el Gobierno Municipal, mientras que el estado aporta la totalidad de los recursos para su ejecución.

También intervendrán el camino a Cuestecita de San Juan

Durante la gira de trabajo se dio el arranque simbólico de la rehabilitación del camino a Cuestecita de San Juan, donde se invertirán 5 millones 409 mil 882 pesos para mejorar 670 metros de vía, en beneficio de 296 habitantes.

La secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, señaló que contar con mejores caminos facilitará el traslado de las familias, la atención de emergencias y el transporte de productos agrícolas hacia los mercados.

Por su parte, la alcaldesa Samantha Smith agradeció el financiamiento estatal y destacó que las necesidades de las comunidades rurales son tan importantes como las de la zona urbana.

En representación de las familias, Janeth Rodríguez Rodríguez, delegada de Arperos, reconoció la atención a una petición que las comunidades habían impulsado durante años.

Las tres obras suman una inversión de 23 millones 848 mil 860 pesos y forman parte de Manos a la Obra, la estrategia estatal para llevar infraestructura a los 46 municipios de Guanajuato.

La gobernadora aseguró que dará seguimiento a los trabajos para garantizar su calidad y regresar a las comunidades para entregar los caminos terminados.

“Arperos, cuenten con su Gobernadora, que vamos a seguir chambeando duro por Guanajuato”, concluyó.