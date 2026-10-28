Honran la memoria de Pedro Moreno y Xavier Mina en León

León, Guanajuato.- El gobierno municipal, con la asistencia unas 300 personas, honraron la memoria de Pedro Moreno en la histórica comunidad de Nuevo Valle, la antigua Tlachiquera; se acordaron, pero no le hicieron ceremonia, a Xavier Mina, a quien se le recuerda desde las ruinas del Fuerte del Sombrero, en la Sierra de Comanja, entre León y Lagos de Moreno.

Sólo una placa

Cada 27 de octubre, desde hace ya 76 años, un grupo de lugareños del norte del municipio sube a Nuevo Valle de Moreno y al rancho El Venadito para rendir homenaje al patriota Pedro Moreno en su aniversario luctuoso. En esa esquina de León, a más de 2 mil 300 metros de altura, las fuerzas realistas liquidaron al insurgente de Lagos y capturaron al rebelde español Xavier Mina en 1817.

Esta vez las autoridades mandaron a un representante de la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, y al cronista de la ciudad, Luis Alegre, a colocar una placa en la comunidad.

Pedro Moreno González de Hermosillo (1775–1817) fue un insurgente y caudillo de la Independencia de México, reconocido por su valentía en la región del Bajío y los Altos de Jalisco. Nació el 18 de enero de 1775, en la Hacienda de La Daga (Lagos de Moreno, Jalisco).

En 1817, unió sus fuerzas con el liberal español Xavier Mina, revitalizando la campaña insurgente en una etapa en la que el movimiento decaía. El 27 de octubre de 1817, en el rancho de El Venadito, Pedro Moreno perdió la vida y Xavier Mina fue capturado por las fuerzas realistas. Este episodio marcó el desenlace de una campaña insurgente que tuvo en León y sus alrededores uno de sus escenarios fundamentales.

De origen navarro, Xavier Mina llegó a la Nueva España en 1817 para combatir el absolutismo y sumarse a la lucha por la Independencia. Su trayectoria lo condujo al Bajío, donde se alió con Pedro Moreno, quien encabezaba la resistencia insurgente desde el Fuerte del Sombrero, en la sierra entre León y Lagos de Moreno.

La relación de Mina con este municipio fue más allá de su paso por la región: intentó tomar la entonces Villa de León y participó en una campaña militar que convirtió a este territorio en un espacio estratégico de la lucha insurgente, para mantener viva la llama de la libertad. Los caminos, poblaciones y fortificaciones del entorno leonés formaron parte de los acontecimientos que marcaron aquella etapa de la guerra.

Tras el asedio realista al Fuerte del Sombrero y la continuación de las operaciones militares, Mina y Moreno fueron sorprendidos en El Venadito, rancho de la Hacienda de la Tlachiquera, hoy Nuevo Valle de Moreno, comunidad perteneciente al Municipio de León. Moreno murió durante el enfrentamiento y Mina fue capturado. El 11 de noviembre de 1817, Xavier Mina fue fusilado en el Fuerte de los Remedios, a los 28 años, por sostener una causa independentista que había hecho suya a pesar de haber nacido en España.

Los documentos también cuentan esta historia

Como muestra del patrimonio documental relacionado con estos acontecimientos, el Archivo Histórico Municipal de León conserva materiales que permiten conocer a la campaña de 1817. Entre ellos destaca un manuscrito fechado el 20 de agosto de 1817 y firmado por Pascual de Liñán, jefe de las fuerzas realistas que combatieron a los insurgentes.

El escrito hace referencia al Fuerte del Sombrero y a los hombres vinculados con Mina, y constituye un testimonio de la perspectiva realista sobre las operaciones militares de la época. Documentos como este nos ayudan a reconstruir los acontecimientos y a comprender la importancia que tuvo nuestra región durante la Independencia.

María Rita de La Trinidad Pérez Jiménez, la olvidada

El 27 de agosto de 1861, murió en San Juan de los Lagos la heroína de la Guerra de Independencia Rita Pérez de Moreno. Nació en 22 de mayo de 1779, contrajo matrimonio a los veinte años con Pedro Moreno con quien procreó cinco hijos.

Al iniciar la guerra de independencia, su esposo encabezó la lucha en la región del Bajío y Rita lo acompañó en su aventura. En el Fuerte del Sombrero fungió como enfermera, cocinera, repartía alimentos a los soldados convirtiéndose en una eficiente administradora.

Rita Pérez de Moreno vivió en carne propia los horrores de la Guerra, en 1813, su hija pequeña, Guadalupe, de dos años de edad, cayó en poder del ejército virreinal, según algunas crónicas, Francisco Álvarez conocido como “el cura chicharronero,” al tenerla en su poder estuvo a punto de quemarla viva, pero la intervención de un compañero de armas, que prácticamente se la arrebató de sus manos le salvó la vida, Rita no volvió a ver a su hija hasta consumada la independencia en 1821.

Tiempo después sufriría la muerte de su hijo Luis de catorce años y de su esposo que fallecieron en combate. Por si esto fuera poco Rita pasó más de un año presa en León, hasta que fue liberada en 1819. Se estableció en su pueblo natal en donde vivió hasta su muerte.

Consumada la independencia, el gobierno pretendió otorgarle una pensión por sus servicios prestados, pero ella siempre los rechazó. Rita Pérez de Moreno pasó a formar parte de los moradores de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en el año del 2010.

Honraron a Pedro Moreno, recordaron a Xavier Mina y se olvidaron de Rita Pérez.