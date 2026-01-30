Rehabilitan red de drenaje sanitario en San José de Ayala, Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Con un monto ejercido por: 2 millones 738 mil 047.06 pesos, el Gobierno Municipal con apoyo de Gobierno del Estado, llevan a cabo el corte de listón inaugural de la Rehabilitación de las Redes de Drenaje Sanitario en la localidad de San José de Ayala. Obra de la cual el municipio aportó la cantidad de $1,368,439.58 y el estado otros $1,369,439.57.

La entrega oficial de esta importante acción estuvo precedida por la alcaldesa Lic. Laura Villapando Arroyo y el subsecretario de operación para el desarrollo humano Lic. Omar Gregorio Mendoza Flores en representación de la Gobernadora del Estado Libia Denisse Muñozledo.

“Hoy estamos festejando y por fin estaremos tranquilos porque ya contamos con redes de drenaje nuevas” comentó la señora María Vanessa Rodríguez García vecina y beneficiaria de esta importante obra para la comunidad de San José de Ayala.

De esta manera la alcaldesa municipal cumple su promesa a los habitantes vecinos de las calles Benito Juárez, 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas que por más de 40 años no habían tenido algún mantenimiento y ya se encontraban en muy mal estado, y que cuentan ahora con nuevas redes de drenaje y tomas de agua potable.

Oasis Omar Moscot Zavala comentó que se instalaron 636.78 m de tubería para alcantarillado sanitario, 580.15 m de tubería para descargas sanitarias, 542.60 m2 de colocación de carpeta asfáltica, 60 .83 m2 de banqueta de 10cm de espesor, 69 registros sanitarios,68 tomas domiciliarias y 14 pozos de visita.

“Cuando los gobiernos se unen para un mismo fin se logran muy buenos resultados”. Además, que son encomiendas de nuestra gobernadora del estado Libia Denisse Muñozledo, priorizar las necesidades de la gente con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes. Dijo en su mensaje Omar Gregorio Mendoza Flores subsecretario de operación para el desarrollo humano.

“Hoy celebramos un sueño más cumplido en el municipio, en especial para los habitantes San José de Ayala, porque hoy después de muchos años ya cuentan con un servicio básico rehabilitado como lo es drenaje sanitario”. Gracias al apoyo del Gobierno del Estado seguiremos haciendo obras y acciones para que nuestras familias vivan mejor. Comentó en su intervención la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo.

A la entrega de obra de Rehabilitación de Drenaje Sanitario estuvieron presentes Aurora Gómez Ramírez directora de articulación región IV, Gustavo Núñez Andrade síndico municipal, los regidores José Isaias González Delgado, Karina Ruiz Rivera, Patricia Rangel Cervantes y Baltazar Rosalez, secretario del ayuntamiento Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano y José Vulmaro Rivera Cruz y Vicente Santacruz Rivera delegado y subdelegado de la comunidad.