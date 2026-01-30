Certifican a verificadores estatales de ganadería en Guanajuato

León, Guanajuato.- En el marco del 13º Encuentro de Transferencia de Tecnología para Ganaderos del Estado de Guanajuato, se llevó a cabo la entrega de 64 Certificados de Competencia Laboral a personal verificador estatal de ganadería.

Con el liderazgo de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente, impulsa acciones para fortalecer la economía formal y proteger los sectores productivos.

Este acto simboliza la coordinación interinstitucional del Eje Prosperidad en coordinación con la Secretaría del Campo, que encabeza Marisol Suarez Correa, para elevar los estándares de calidad y profesionalismo en toda la cadena productiva, como eje clave para la competitividad y la seguridad sanitaria.

La entrega de certificados fue realizada por el Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Luis Andrés Álvarez Aranda, en representación de la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar.

“Me siento muy honrado de poder estar aquí con las personas que protegen el campo de Guanajuato, que fortalecen y se dedican a trabajar y a fortalecer sus habilidades y sus competencias para poder llevar con orgullo esta certificación y esta vocación de servicio que a todas y todos ustedes los caracteriza”, dijo.

Este acto simboliza la coordinación interinstitucional del Eje Prosperidad en coordinación con la Secretaría del Campo, que encabeza Marisol Suarez Correa, para elevar los estándares de calidad y profesionalismo en toda la cadena productiva, como eje clave para la competitividad y la seguridad sanitaria.

Los Verificadores Estatales de Ganadería, pertenecientes al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, constituyen la primera barrera de contención contra enfermedades y plagas.

Su labor en los 15 Puntos de Verificación Interna y 15 volantas es fundamental para controlar la movilización animal, preservar el estatus zoosanitario y proteger el patrimonio ganadero.

La certificación, emitida por la Dirección de Normalización y Certificación de Competencia Laboral de la Secretaría de Economía, acredita el perfil “Verificador/a Estatal de Ganadería” y garantiza personal calificado, dando sustentabilidad a esta actividad crucial.

Esto asegura que los animales, productos y subproductos que circulan en Guanajuato cumplan con los más altos estándares, beneficiando directamente a ganaderos y consumidores.

El 13º Encuentro de Transferencia de Tecnología consolida a Guanajuato como líder en la materia, fomentando la productividad, la innovación y el desarrollo ganadero sostenible a través de la capacitación técnica y la vinculación entre productores, autoridades y especialistas.

La certificación de competencia laboral es un instrumento de la Secretaría de Economía que valida los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas, alineándolos con los estándares nacionales e internacionales para impulsar la competitividad regional.

Para más información sobre las certificaciones y cómo acceder a ellas, la información está disponible en el portal de la Secretaría de Economía sde.guanajuato.gob.mx/ y redes sociales oficiales: @economiagente