Rehabilitan calles en colonias y comunidades para mejorar la movilidad en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para mejorar la vida de las familias, el Gobierno de Irapuato a través de la Dirección de Obras Públicas, implementó la rehabilitación integral de calles en zona rural y urbana del municipio.

Durante lo que va de esta Administración Municipal se han beneficiado 25 calles, algunas de ellas ya fueron concluidas, mientras que otras se encuentran en proceso o a punto de iniciarse su construcción. Además de ser pavimentadas, también fueron mejoradas sus guarniciones, banquetas, arbolado urbano, señalética, drena e iluminación.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, destacó el compromiso que el gobierno que encabeza tiene con las y los ciudadanos, para ofrecerles mejores vialidades y un flujo vehicular más efectivo.

Hasta el momento se están rehabilitando o ya fueron concluidas obras en las colonias:

5 de septiembre-Calle Juan Escutia

Las Américas-Calle Labrador

Valle Verde-Calle Helechos

Hacienda de Márquez-Calle Vicente Guerrero

Purísima del Jardín- Calle Dr. Catarino Aranda

8 de junio-Calle Marzo

Lo de Juárez- Calle Leyes de Reforma

Fraccionamiento Arboledas- Calle Turquesa

Cuarta Brigada-Calle Privada Hernández Morelos

Esfuerzo Obrero-Calle Derechos y deberes

Fraccionamiento Villas de San Cayetano-Calle José María Morelos y Pavón

Plan Vivirá-Calle 3 de abril

De Calle San Miguel a la avenida Gabriel García Márquez- Calle Fray Juan de Zumarraga

Cuarto día- Calle Río Tibet

El Vergel- Calle Magnolia

Y en las siguientes comunidades rurales:

Purísima de Covarrubias-Calle Revolución

Rancho Nuevo del Llanito-Calle Allende

Venado de Yóstiro- Calle Guerrero

Lo de Juárez- Calle Leyes de Reforma

San Roque- Calle Emiliano Zapata

Cuchicuato-Calle independencia

Tejamanil-Calle Deportiva

Santa Elena de la Cruz-Calle 10 de mayo

Con acciones como esta, se fortalece el eje “Tu Entorno Renovado”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, a través de las cuales se impulsa la sostenibilidad ambiental, la modernización de la infraestructura y la mejora continua de los servicios públicos, para seguir construyendo una ciudad con bienestar y futuro.