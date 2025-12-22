Rehabilitan calles en colonias y comunidades para mejorar la movilidad en Irapuato

El Gobierno Municipal ha intervenido 25 vialidades urbanas y rurales con pavimentación, banquetas, drenaje e iluminación, para elevar la calidad de vida de las familias

Redacción Notus22 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Para mejorar la vida de las familias, el Gobierno de Irapuato a través de la Dirección de Obras Públicas, implementó la rehabilitación integral de calles en zona rural y urbana del municipio.

Durante lo que va de esta Administración Municipal se han beneficiado 25 calles, algunas de ellas ya fueron concluidas, mientras que otras se encuentran en proceso o a punto de iniciarse su construcción. Además de ser pavimentadas, también fueron mejoradas sus guarniciones, banquetas, arbolado urbano, señalética, drena e iluminación.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, destacó el compromiso que el gobierno que encabeza tiene con las y los ciudadanos, para ofrecerles mejores vialidades y un flujo vehicular más efectivo.

Hasta el momento se están rehabilitando o ya fueron concluidas obras en las colonias:

  • 5 de septiembre-Calle Juan Escutia
  • Las Américas-Calle Labrador
  • Valle Verde-Calle Helechos
  • Hacienda de Márquez-Calle Vicente Guerrero
  • Purísima del Jardín- Calle Dr. Catarino Aranda
  • 8 de junio-Calle Marzo
  • Lo de Juárez- Calle Leyes de Reforma
  • Fraccionamiento Arboledas- Calle Turquesa
  • Cuarta Brigada-Calle Privada Hernández Morelos
  • Esfuerzo Obrero-Calle Derechos y deberes
  • Fraccionamiento Villas de San Cayetano-Calle José María Morelos y Pavón
  • Plan Vivirá-Calle 3 de abril
  • De Calle San Miguel a la avenida Gabriel García Márquez- Calle Fray Juan de Zumarraga
  • Cuarto día- Calle Río Tibet
  • El Vergel- Calle Magnolia

Y en las siguientes comunidades rurales:

  • Purísima de Covarrubias-Calle Revolución
  • Rancho Nuevo del Llanito-Calle Allende
  • Venado de Yóstiro- Calle Guerrero
  • Lo de Juárez- Calle Leyes de Reforma
  • San Roque- Calle Emiliano Zapata
  • Cuchicuato-Calle independencia
  • Tejamanil-Calle Deportiva
  • Santa Elena de la Cruz-Calle 10 de mayo

Con acciones como esta, se fortalece el eje “Tu Entorno Renovado”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, a través de las cuales se impulsa la sostenibilidad ambiental, la modernización de la infraestructura y la mejora continua de los servicios públicos, para seguir construyendo una ciudad con bienestar y futuro.

Redacción Notus22 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información