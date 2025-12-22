Rehabilitan calles en colonias y comunidades para mejorar la movilidad en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para mejorar la vida de las familias, el Gobierno de Irapuato a través de la Dirección de Obras Públicas, implementó la rehabilitación integral de calles en zona rural y urbana del municipio.
Durante lo que va de esta Administración Municipal se han beneficiado 25 calles, algunas de ellas ya fueron concluidas, mientras que otras se encuentran en proceso o a punto de iniciarse su construcción. Además de ser pavimentadas, también fueron mejoradas sus guarniciones, banquetas, arbolado urbano, señalética, drena e iluminación.
Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, destacó el compromiso que el gobierno que encabeza tiene con las y los ciudadanos, para ofrecerles mejores vialidades y un flujo vehicular más efectivo.
Hasta el momento se están rehabilitando o ya fueron concluidas obras en las colonias:
- 5 de septiembre-Calle Juan Escutia
- Las Américas-Calle Labrador
- Valle Verde-Calle Helechos
- Hacienda de Márquez-Calle Vicente Guerrero
- Purísima del Jardín- Calle Dr. Catarino Aranda
- 8 de junio-Calle Marzo
- Lo de Juárez- Calle Leyes de Reforma
- Fraccionamiento Arboledas- Calle Turquesa
- Cuarta Brigada-Calle Privada Hernández Morelos
- Esfuerzo Obrero-Calle Derechos y deberes
- Fraccionamiento Villas de San Cayetano-Calle José María Morelos y Pavón
- Plan Vivirá-Calle 3 de abril
- De Calle San Miguel a la avenida Gabriel García Márquez- Calle Fray Juan de Zumarraga
- Cuarto día- Calle Río Tibet
- El Vergel- Calle Magnolia
Y en las siguientes comunidades rurales:
- Purísima de Covarrubias-Calle Revolución
- Rancho Nuevo del Llanito-Calle Allende
- Venado de Yóstiro- Calle Guerrero
- Lo de Juárez- Calle Leyes de Reforma
- San Roque- Calle Emiliano Zapata
- Cuchicuato-Calle independencia
- Tejamanil-Calle Deportiva
- Santa Elena de la Cruz-Calle 10 de mayo
Con acciones como esta, se fortalece el eje “Tu Entorno Renovado”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, a través de las cuales se impulsa la sostenibilidad ambiental, la modernización de la infraestructura y la mejora continua de los servicios públicos, para seguir construyendo una ciudad con bienestar y futuro.