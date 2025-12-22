Otorgan más de mil 600 becas a mujeres víctimas de violencia en Guanajuato

Apaseo el Alto, Guanajuato.- Para impulsar la autonomía económica, el autoempleo y el empoderamiento, el Gobierno de la Gente otorgó 1 mil 626 becas al 100 por ciento a mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad para capacitarse en diversos oficios. Ello, en el período de octubre del 2024 a noviembre del 2025.

Durante la rueda de prensa para dar a conocer los avances de la Alerta de Violencia de Género, la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, dijo que estas becas forman parte de las acciones que, desde el Estado, a través del Instituto Estatal de Capacitación, se han institucionalizado.

“Durante el mes de noviembre el Instituto Estatal de Capacitación, en colaboración con los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, otorgó 96 becas a mujeres en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que desarrollen habilidades y competencias que les permitan autoemplearse o incorporarse a un empleo. Estas 96 becas se suman a las más de mil becas que, en el primer año de la Alerta, se han brindado de manera gratuita”, informó.

Señaló que Irapuato, León, Villagrán, Yuriria y Celaya, son los municipios con mayor número de mujeres beneficiadas con la beca al 100 por ciento, para capacitarse en uno de los 13 planteles que ofertaron 176 cursos en los municipios con declaratoria de AVGM.

De las mujeres que participaron en estos cursos, destacan en mayor proporción las de 25 a 34 años, que cuentan con escolaridad secundaria, bachillerato y licenciatura, informó la coordinadora de Operaciones del Instituto Estatal de Capacitación, Yinet Fabiola Rizo Morales.

En tanto, la Secretaría de las Mujeres y las Instancias Municipales de la Mujer, durante el mes de noviembre, aplicaron 276 Instrumentos de Valoración de Riesgo de Violencia Feminicida (IVRVF), que derivaron en la emisión de 20 Órdenes de Protección Administrativas a favor de quienes enfrentaban riesgos críticos o feminicidas.

En su mensaje, la subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, Elvira Paniagua Rodríguez, dijo que el Gobierno de la Gente cierra el 2025 con el compromiso perseverante de corregir de raíz las causas de la violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.

“Al compartir los avances alcanzados a través del trabajo interinstitucional, refrendamos que la Alerta de Violencia de Género no es un trámite administrativo ni una etiqueta burocrática; es un llamado a la acción, una responsabilidad que asumimos con toda seriedad desde el primer momento, y en la que seguimos adelante, con capacitación, con políticas públicas y con el trabajo de todos los días”, destacó.

Por su parte, la presidenta municipal de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, destacó que el Gobierno Municipal ha trabajado para certificar al personal y prevenir la violencia a través de pláticas y acciones de acompañamiento a víctimas en temas de asesoría jurídica y psicológica, así como la instalación de zonas seguras para mujeres en contextos de riesgo.

Mientras que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sigue con la definición de la metodología de evaluación del cumplimiento del primer año de la Alerta, el Gobierno de la Gente mantiene el trabajo y refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad de todas las niñas, adolescentes y mujeres.