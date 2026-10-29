Regresa Navarro al “trabajo de campo”: irá a comunidades a presentar programa DIF DEFIENDE

Guanajuato, Guanajuato.- Fiel a su desenfadado estilo, Alejandro Navarro -presidente honorífico del Patronato del DIF Municipal- anunció que irá a las comunidades a llevar su programa DIF DEFIENDE, que tiene como meta “acercar los servicios sociales, fortalecer la presencia territorial y mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Municipal”.

En rueda de prensa, anunció lo anterior y explicó:

“No llego a empezar de cero. Llego a dar continuidad y a ayudar a que el trabajo del DIF llegue todavía más lejos: a más colonias, barrios, comunidades y personas que necesitan acompañamiento”, expresó.

DIF DEFIENDE, dijo, se construye sobre cuatro principios: territorio, protección, vinculación y seguimiento, y tendrá como prioridad que los servicios del organismo salgan con mayor frecuencia al encuentro de las personas.

“Si alguien no puede llegar al DIF, queremos que el DIF pueda llegar hasta esa persona”, afirmó.

La intención es que una familia que enfrente varias necesidades no tenga que recorrer distintas oficinas para encontrar respuesta, sino que el DIF pueda detectar, vincular y acompañar el caso hasta las áreas correspondientes.

“Una familia no vive sus problemas separados por dependencias. Puede necesitar salud, protección, empleo o accesibilidad al mismo tiempo. Queremos una sola puerta y muchas soluciones”, indicó y adelantó que se buscará formalizar un convenio de colaboración con el Gobierno Municipal, con especial vinculación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para fortalecer acciones preventivas, atención de reportes y activación de mecanismos de protección, siempre respetando las atribuciones de cada dependencia.

La estrategia contempla presencia directa en las 103 comunidades rurales, así como en barrios y colonias de la ciudad, para identificar necesidades y acercar servicios a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

El objetivo, explicó Navarro, es que la atención no termine con una canalización, sino que exista seguimiento a los casos y coordinación hasta encontrar una ruta de atención.

DIF DEFIENDE también buscará involucrar a empresarios, cámaras, universidades, colegios de profesionistas, asociaciones civiles, comerciantes, organizaciones sociales, voluntariados y liderazgos comunitarios, para ampliar la capacidad de atención del organismo.

La estrategia contempla además facilitar la recepción de reportes ciudadanos mediante WhatsApp, para que cualquier persona pueda informar sobre una posible situación de riesgo o vulnerabilidad.

Los reportes serán verificados y, cuando corresponda, canalizados a las áreas competentes para iniciar la atención.