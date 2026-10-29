Aprueban reformas a favor de las mujeres en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una serie de reformas, entre las que destacan a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

Con las modificaciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incorporan los conceptos de brecha salarial de género e igualdad salarial, además de ampliar la definición de discriminación para contemplar conductas que directa o indirectamente provoquen o perpetúen las brechas de género y se establece también como obligación desarrollar acciones tendientes a erradicar la brecha salarial en la vida profesional y laboral.

La propuesta fue presentada por la panista Susana Bermúdez Cano, quien señaló que el dictamen consolida cuatro iniciativas de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, estructuradas a partir de la armonización con las leyes marco federales.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz la morenista Maribel Aguilar González y la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en lo general. Al ser sometido a votación en lo particular, la diputada Ana María Esquivel Arrona presentó una reserva, al comentar que obedece a la necesidad de protección vigente a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato continúe cumpliendo su función.

Incorporan el enfoque de interseccionalidad en políticas públicas dirigidas a las juventudes

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato, con el propósito de incorporar el enfoque interseccional en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las juventudes.

Las modificaciones contemplan que se añada al ordenamiento la definición de interseccionalidad y sea entendida como un enfoque de análisis que permite reconocer aquellos casos en que se presenta la combinación de dos o más condiciones o características en una misma persona como lo son raza, etnia, clase, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, entre otros; las cuales multiplican las desventajas y discriminaciones, que permiten contemplar los problemas desde una perspectiva integral.

Además, se agrega en la normativa que las autoridades estatales y municipales deberán incorporar la interseccionalidad en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las juventudes, para el diseño de acciones y programas que atiendan situaciones de vulnerabilidad múltiple, además de generar información estadística desagregada que permita identificar desigualdades entre las juventudes. El dictamen fue presentado por el panista Jesús Hernández Hernández

Aprueban reformas en materia de simplificación, digitalización y mejora regulatoria

También aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de armonizar la normativa estatal con las adecuaciones federales y así crear la Autoridad Estatal de Simplificación y Digitalización, mismas que contemplan que la nueva autoridad será la dependencia encargada de colaborar con la persona titular del Poder Ejecutivo en las atribuciones, capacidades, agendas y estrategias vinculadas a la simplificación y digitalización, el desarrollo de capacidades tecnológicas públicas, así como buenas prácticas regulatorias, misma que se regirá bajo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Las modificaciones también consideran una actualización a los nombres de las secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo; se excluye de las facultades de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de la Honestidad, todos los servicios vinculados con la simplificación y digitalización de trámites; junto a la ampliación de los alcances de los servicios de atención integral a la salud, especificando que estos deberán incluir acciones orientadas a recuperar, mantener o mejorar las capacidades que hayan sido perdidas o disminuidas a causa de una condición de salud.

Asimismo, se asigna a la Secretaría de la Honestidad la atribución explícita de vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones normativas en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio; se le añaden facultades para organizar el desarrollo administrativo integral, promover la mejora operativa, evaluar procesos y servicios, y garantizar la calidad de la gestión pública.

Respecto a la anterior secretaría, se le otorga la potestad de emitir normas para el aprovechamiento eficiente de recursos humanos y patrimoniales, así como para realizar o encomendar investigaciones y estudios sobre estas materias; se incorpora la facultad de proponer criterios, emitir opiniones técnicas y formular recomendaciones sobre instrumentos administrativos, reglas de operación y lineamientos para fortalecer la eficiencia operativa y la prestación de servicios; y se suprimen las menciones directas a las inspecciones del gasto público y al apoyo técnico a los contralores municipales.

Se agrega a las facultades de la Secretaría de Derechos Humanos el coordinar a las dependencias, entidades y unidades de apoyo y colaborar con estas en el análisis, seguimiento y cumplimentación de las recomendaciones, solicitudes y declaratorias en la materia de Derechos Humanos, incluyendo aquellas que competa resolver a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

El dictamen fue presentado por el panista Juan Carlos Romero Hicks, con el respaldo de Sergio Alejandro Contreras Guerrero y fue aprobado por unanimidad de votos.

Exhortan a autoridades federales a revisar aranceles

Con el voto de la mayoría panista y aliados, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para que evalúen la política arancelaria aplicable al sector textil mediante estudios técnicos que permitan analizar sus efectos a lo largo de la cadena productiva -desde la producción de fibras, hilatura y tejido, hasta los procesos de acabado, confección y comercialización-, con el fin de evitar impactos adversos en el costo y la disponibilidad de insumos estratégicos para la industria nacional.

Asimismo, se exhorta a fortalecer las acciones de política pública orientadas a la articulación de la cadena productiva y al fortalecimiento de la proveeduría nacional, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativa, prevenir prácticas de comercio ilegal o desleal y preservar la competitividad y el empleo en esta industria estratégica, particularmente en regiones con alta especialización productiva como los municipios de Uriangato y Moroleón, en el estado de Guanajuato, donde el sector textil constituye un pilar fundamental de la actividad económica regional.

La diputada Maribel Aguilar González se pronunció en contra del dictamen, en tanto que la panista formalmente perredista, María del Pilar Gómez Enríquez, habló a favor e indicó que para municipios con espíritu textil como Moroleón y Uriangato cualquier decisión que pueda modificar sus condiciones de competencia debe tomarse con responsabilidad, con información y escuchando a quienes conocen esa actividad.

Asuntos generales

La panista Susana Bermúdez Cano hizo un llamado a asumir la salud mental como un derecho humano fundamental y una responsabilidad prioritaria de políticas públicas, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, donde destacó que el Estado debe actuar de manera preventiva en escuelas y comunidades sin esperar a que ocurran tragedias.

En rectificación de hechos, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que cuando viene una fecha conmemorativa tan importante como el tema de salud mental son para reconocer y sensibilizar todo lo que aún falta por alcanzar, porque su atención sigue siendo un privilegio, por lo que hizo un llamado a sus homólogos para que el compromiso se demuestre en sus respectivas comisiones para buscar como seguir avanzando en garantizar el acceso a la salud mental de todas las y los guanajuatenses.

El morenista Luis Ricardo Ferro Baeza habló sobre la dislexia mixta, discapacidad oculta, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Dislexia, desde su propia experiencia, y externó que los obstáculos se pueden vencer, por lo que instó a las niñas y niños a seguir avanzando.

Sandra Alicia Pedroza Orozco cuestionó el recibimiento triunfal en la entidad del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señalando que la retórica oficial del nuevo comienzo quedó al descubierto como una simulación ante el evidente respaldo que la cúpula gobernante sigue otorgándole.

El morenista Antonio Chaurand Sorzano habló sobre la búsqueda de bienestar, la justicia y la lucha contra la desigualdad. En ese sentido, precisó que hace 15 años surgió el Movimiento de Regeneración Nacional y que sus logros han sido reducir la brecha de desigualdad y caminar hacia la justicia social. Asimismo, mencionó que el 72% de la población aprueba la administración de la presidenta de México, que aún falta mucho que hacer, pero que el camino ha iniciado.

La panista Yesenia Rojas Cervantes celebró que el próximo sábado 10 de octubre, en coordinación con la Secretaría de Gobierno del Estado, migrantes guanajuatenses y autoridades del condado de California, se llevará a cabo la entrega de documentación de doble nacionalidad a un grupo de connacionales en dicho estado de la Unión Americana.