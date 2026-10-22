Regidoras de San Diego de la Unión víctima del ayuntamiento

El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato TEEG, determinó que sí se obstaculizó el ejercicio de sus cargos y que las conductas sí fueron violencia política en perjuicio de las regidoras

Esaú González Follow on X 22 octubre, 2026

Guanajuato, Gto.- Dos regidoras de San Diego de la Unión denunciaron a diversas personas servidoras públicas del ayuntamiento por obstaculizar el ejercicio de sus cargos y cometer presunta violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG).

Entre los hechos denunciados señalaron la entrega incompleta o tardía de información necesaria para las sesiones de cabildo, inconsistencias en el registro de sus intervenciones, falta de entrega de grabaciones y retrasos en el pago de sus aguinaldos.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato TEEG, determinó que sí se obstaculizó el ejercicio de sus cargos y que las conductas sí fueron violencia política en perjuicio de las regidoras.

Sin embargo, el Pleno concluyó que no se acreditó VPG, ya que no se demostró que los hechos se realizaran por ser mujeres o que estuvieran relacionadas con elementos de género, aunque como resultado, se ordenaron medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

Además, informó de lo ocurrido a la Contraloría del Ayuntamiento y al Congreso del Estado para que, dentro de sus respectivas facultades, determinen las acciones correspondientes.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes el magistrado presidente, Pablo Roberto Sharpe Calzada; y las magistraturas: Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Yari Zapata López, titular de la Segunda Ponencia; así como la secretaria general, Norma Altagracia Hernández Carrera.

Esaú González Follow on X 22 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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