Balean a Juanito afuera de los edificios San José, en Irapuato

La víctima recibió varios impactos y llegó por sus propios medios a un hospital; los agresores viajaban en motocicleta

Redacción Notus22 octubre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Un hombre apodado como “Juanito” resultó herido de gravedad luego de ser atacado a balazos afuera de los edificios San José, en Irapuato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación; no se reportaban personas detenidas.

Según algunos testigos, los presuntos agresores iban armados y se desplazaban en una motocicleta que usaron para disparar y después huir del lugar. El lesionado fue identificado como Juan “N”, conocido en la zona como “Juanito”, aunque no se dio a conocer su edad.

El hombre recibió varios impactos de bala; personas que se encontraban cerca lo auxiliaron y fue trasladado a un hospital por sus propios medios, antes de la llegada de los servicios de emergencia. El estado de salud de Juanito no se ha precisado de manera oficial.

La agresión provocó la movilización de corporaciones de seguridad, que acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía realizaba las diligencias correspondientes. Las autoridades no han informado la hora exacta del ataque ni el posible motivo.

Redacción Notus22 octubre, 2026

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