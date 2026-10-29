Alcalde De Juventino Rosas ‘castiga a tablazos’ a albañiles

Juventino Rosas, Guanajuato.- Tras el señalamiento de acoso a una joven por parte de albañiles, el alcalde de Juventino Rosas, Fidel Ruiz, expuso en redes sociales el ‘castigo a tablazos’ de tres hombres. Los trabajadores fueron forzados a pedir disculpas a la agraviada durante el video de evidencia.

“Yo una disculpa nada más, púes si la cagué, pero ya no vuelve a pasar, nomás una disculpa, muchacha”, dijo uno de los implicados. Entre risas por parte del presidente y de los empleados de la construcción, cada uno recibió tres golpes con una tabla por su conducta contra la persona perjudicada.

“Pa que se les quite, weyes”, expresó Fidel Ruiz, aunque, la situación, lejos de ser tomada con seriedad, parecía ser tomada como un hecho cómico ante una problemática de hostigamiento hacia las mujeres.

La publicación de Fidel Ruiz fomentando un escarmiento físico dejó de estar disponible poco tiempo después en su página de Facebook. Sin embargo, generó opiniones divididas entre quienes compartían una postura risible y aplaudían al alcalde y quienes instaron a acudir a las instituciones correspondientes para una sanción ‘adecuada’.