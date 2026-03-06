Regidor de Morena en Irapuato responde a señalamientos del diputado Aguirre

Irapuato, Guanajuato.- El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Irapuato, José Eduardo Ramírez Vergara, respondió a los señalamientos realizados por el diputado local José Aguirre Gallardo y por el regidor Ignacio Morales, quienes cuestionaron el actuar de algunos integrantes del cabildo morenista y su supuesta falta de rendición de cuentas.

Ramírez Vergara rechazó las acusaciones y aseguró que la rendición de cuentas no se limita a asistir a reuniones o eventos convocados por otros actores políticos, sino que se refleja en el trabajo cotidiano con la ciudadanía.

“Una rendición de cuentas no solamente tiene que ver con asistir a los eventos que él convoca. Para empezar, nunca nos ha convocado. No puede decir que nos llamó y no asistimos”, señaló.

Las críticas se dirigieron particularmente hacia los regidores Karina Rosales, Bonifacio Vargas y el propio Ramírez Vergara. Ante ello, el edil defendió su desempeño y afirmó que han actuado con responsabilidad dentro del movimiento.

“Siempre hemos actuado con responsabilidad y con respeto hacia el movimiento al que pertenecemos”, sostuvo.

El regidor también criticó lo que calificó como una “ola de descalificaciones” dentro del partido, al considerar que este tipo de declaraciones no fortalecen la unidad de Morena.

“Las descalificaciones e insinuaciones no contribuyen a fortalecer la unidad. El movimiento necesita diálogo respetuoso, coordinación real y trabajo serio en favor de la gente”, expresó.

Ramírez Vergara aseguró que él y sus compañeros regidores están dispuestos a construir acuerdos y sumar esfuerzos siempre que sea para atender las necesidades de la población irapuatense y avanzar en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, minimizó los señalamientos sobre una supuesta división dentro de la fracción de Morena en el cabildo, al señalar que las diferencias de estilo o protagonismo político no significan ruptura.

“Los cinco tenemos formas distintas de ver las cosas. Algunos hablan más, otros menos, pero eso no significa que no estemos unidos”, explicó.

Incluso, indicó que en la mayoría de las votaciones dentro del Ayuntamiento las decisiones se toman en coincidencia entre los regidores del partido.

Finalmente, el edil atribuyó parte de las fricciones internas a la competencia política rumbo a futuros procesos electorales.

“La guerra de las encuestas es lo que está provocando todo esto. Nosotros estamos aquí para trabajar por la gente, no para subir en las encuestas”, concluyó.