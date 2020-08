Refuerzan protocolo para defunciones por Coronavirus, en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- La alcaldesa Ana Rosa Bueno se reunió este día con el nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria VI de la Secretaria de Salud de Guanajuato Dr. José Luis Martínez Cendejas y Riesgos Sanitarios, así como personal del registro civil, servicios municipales panteones público y privado y las diferentes empresas funerarias que operan en la ciudad, para actualizar y establecer el protocolo que se debe aplicar cuando una persona muere, sea ésta por Covid-19 u otra causa.

La reunión se llevó a cabo con dos objetivos, presentar al Dr. José Luis Martínez quien es el nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VI de Salud en el Estado y al mismo tiempo, reforzar todos los temas de Covid.

En marzo se realizó la primera reunión con los representantes de las empresas funerarias y hoy lo hacemos nuevamente para tener al día el protocolo de atención que se debe aplicar cuando se presentan defunciones por Covid y por otras causas.

En Cuerámaro ya se presentaron las primeros decesos por Coronavirus, por ello es importante estar manejando el tema correctamente y acorde a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y las autoridades correspondientes.

El protocolo acordado en la reunión de trabajo establece lo siguiente:

1.- Cuando se presenta la muerte de la una persona por Covid 19.

El protocolo establece que cuando fallece una persona por Coronavirus, en cuanto la agencia funeraria recibe el cuerpo de la unidad médica, inmediatamente se procede a la sepultura o cremación del cuerpo. En este caso no hay velorio, las agencias funerarias son las primeras obligadas a respetar este protocolo.

2.- Cuando se presenta la muerte de una persona y no es Covid, sino uerte natural:

El protocolo establece que el velorio de una persona que fallece por causa natural puede ser velado hasta por 12 horas. Sólo podrán estar presentes 20 dolientes como máximo, no se permiten sillas, ni toldos en la vía pública, ni en el domicilio de la familia donde se recibe el duelo.

Se deben respetar las medidas preventivas como: usar cubrebocas es obligatorio, gel antibacterial y respetar la sana distancia.

Es importante mencionar que ninguna casa funeraria tiene permitido prestar el servicio de renta de sillas o toldos para un velorio. El objetivo es salvaguardar la salud de las personas y evitar aglomeraciones.

Hoy es difícil detectar quien es portador del Coronavirus, hay momentos en que no se pueden manifestar los síntomas y en lugares donde se reunanmuchas personas pues el riesgo de contagio es muy alto.

Esta pandemia que estamos viviendo ya rebasó todos los protocolos y la legislación que en la materia existía. Hoy es necesario revisar, adecuar y actualizar para la nueva realidad que se está afrontando.

Mientras no se le ponga un alto a este virus, mientras no acatemos las medidas preventivas y mientras no entendamos la magnitud de esta pandemia, cada día se va a complicar más.

Por ello es importante la participación de todos los cueramarenses, de todas las autoridades y que todos estemos en un mismo protocolo.

Por ejemplo a partir de hoy 31 de julio las calles no se van a cerrar para la realización de un velorio, porque simplemente no se necesita el cierre, pues deberían ser pocas las personas, por la propia seguridad de los dolientes, de sus familias y bajo su propia responsabilidad.

Esta decisión se toma desgraciadamente ante el incremento de casos de Covid-19, que cada día se siguen multiplicando.

Hoy es importante recordar las medidas de prevención y que se utilice correctamente el cubrebocas, que las personas no salgan si no tienen nada esencial que realizar. De nuevo, que la gente se quede en casa…No fiestas,no reuniones familiares, todavía no salimos de esta pandemia, es importante que todos entiendan esta situación..

Dr. Juan Manuel Guerrero Villafaña

El Dr. Juan Manuel Guerrero Villafaña, Coordinador de Protección contra Virus Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VI de la SSG, señaló que la reunión de este día fue para actualizar la capacitación que se dio en abril, justo ante un evento tan dinámico como es la Pandemia de Coronavirus a nivel nacional.

Hoy el tema principal fue clarificar el protocolo para poder efectuar de forma más rápida y efectiva la disposición del cadáver de una persona que fallece por Coronavirus y donde el objetivo es disminuir el riesgo sanitario, con un manejo adecuado y por otro lado que los dolientes o familiares dispongan lo antes posible el cuerpo de la persona fallecida.

Es decir que pase el menor tiempo posible entre el momento en que se presenta el deceso y el momento en que sea la disposición final, en el entendido de que se deben respetar ciertos lineamientos federales y estatales. Por ello la importancia de que estemos todos en la misma línea y con la misma información.

Lo más importante es la rápida disposición del cuerpo, sobre todo en los casos donde la persona murió por Covid.