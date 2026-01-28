Refuerzan en Huanímaro apoyo a mujeres con programa estatal

Autoridades municipales y estatales impulsan el programa Medidas Compensatorias para atender la desigualdad social que enfrenta este sector

Redacción Notus28 enero, 2026

Huanímaro, Guanajuato.- A través del Instituto de la Mujer Huanimarense, autoridades municipales y estatales dieron continuidad al programa Medidas Compensatorias, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para apoyar a mujeres que enfrentan condiciones de desigualdad social en distintos ámbitos.

El evento se realizó en el salón de danza de la Casa de la Cultura Bicentenario y contó con la presencia de la alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando Arroyo, así como de la secretaria de las Mujeres del Estado, Itzel Banderas Hernández.

Durante su intervención, la presidenta municipal destacó la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y reconoció el trabajo que se realiza para brindar acompañamiento, asesoría y herramientas que permitan fortalecer sus capacidades.

Asimismo, exhortó a las mujeres del municipio a acercarse a instancias como el Instituto de la Mujer Huanimarense, a fin de recibir orientación y apoyo que les permita desarrollar sus habilidades y mejorar su calidad de vida.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres del Estado señaló que la coordinación con los municipios ha permitido crear espacios dignos y ampliar las oportunidades para cientos de mujeres, subrayando la importancia de continuar promoviendo políticas y programas que fortalezcan la perspectiva de género en todos los niveles.

Redacción Notus28 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información