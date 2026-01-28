Refuerzan en Huanímaro apoyo a mujeres con programa estatal

Huanímaro, Guanajuato.- A través del Instituto de la Mujer Huanimarense, autoridades municipales y estatales dieron continuidad al programa Medidas Compensatorias, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para apoyar a mujeres que enfrentan condiciones de desigualdad social en distintos ámbitos.

El evento se realizó en el salón de danza de la Casa de la Cultura Bicentenario y contó con la presencia de la alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando Arroyo, así como de la secretaria de las Mujeres del Estado, Itzel Banderas Hernández.

Durante su intervención, la presidenta municipal destacó la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y reconoció el trabajo que se realiza para brindar acompañamiento, asesoría y herramientas que permitan fortalecer sus capacidades.

Asimismo, exhortó a las mujeres del municipio a acercarse a instancias como el Instituto de la Mujer Huanimarense, a fin de recibir orientación y apoyo que les permita desarrollar sus habilidades y mejorar su calidad de vida.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres del Estado señaló que la coordinación con los municipios ha permitido crear espacios dignos y ampliar las oportunidades para cientos de mujeres, subrayando la importancia de continuar promoviendo políticas y programas que fortalezcan la perspectiva de género en todos los niveles.