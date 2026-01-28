Ejército detiene a dos hombres y decomisa armas y vehículos en Yuriria

Durante patrullajes en una comunidad rural, fuerzas federales detuvieron a dos personas y decomisaron armamento, narcóticos y motocicletas, una de ellas robada

Redacción Notus28 enero, 2026

Villagrán, Guanajuato.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron armas de fuego, droga y vehículos durante un operativo realizado en el municipio de Yuriria, Guanajuato. Derivado de ello, dos hombres fueron sorprendidas en flagrancia delictiva y se procedió a su detención.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, la acción se llevó a cabo el 24 de enero, cuando personal militar, en apoyo a la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, realizaba patrullajes de vigilancia en la localidad de Juan Lucas.

Durante la intervención se aseguró lo siguiente:

  • Siete armas, una larga y seis cortas.
  • Nueve cargadores y 56 cartuchos útiles.
  • 419 dosis de mariguana y 132 dosis de metanfetamina.
  • Un vehículo con reporte de robo.
  • Seis motocicletas, una de ellas con reporte de robo.
  • Equipo táctico diverso.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena informó que el operativo se realizó con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, como parte de las acciones federales para combatir a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en la región.

