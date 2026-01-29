Refuerzan coordinación ciudadana y gubernamental en Mesa de Seguridad de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Irapuato a través de la corresponsabilidad social, se llevó a cabo la XXV Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia, un espacio de análisis y diálogo integrado por asociaciones civiles, ciudadanía organizada y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de entornos más seguros para todas y todos.

“Atendimos la convocatoria que realiza periódicamente esta Mesa de Seguridad, un espacio de análisis con irapuatenses comprometidos con la corresponsabilidad para que haya mayor seguridad en nuestra ciudad. Fue una reunión muy productiva; valoramos mucho el interés que tienen por involucrarse”, señaló.

La Presidenta Municipal resaltó que esta mesa se fortalece con la participación de autoridades estatales y federales, como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, lo que refleja la voluntad institucional de trabajar de manera coordinada en favor de Irapuato.

Asimismo, Alfaro García subrayó que las organizaciones civiles participan de forma activa en diversos proyectos en beneficio del municipio, los cuales forman parte de la estrategia Irapuato 27, orientada al desarrollo y bienestar de la ciudad.

Por su parte, María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, calificó la reunión como positiva y propositiva, al destacar que las aportaciones de las y los irapuatenses permiten fortalecer las estrategias que se implementan en materia de seguridad.

“Es una suma de esfuerzos que nos ayudará a mejorar tanto la incidencia como la percepción de seguridad. El análisis que realizamos nos permitirá tener un mejor panorama de lo que estamos viviendo como municipio y reforzar las acciones”, puntualizó.