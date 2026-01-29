Eminem y su hija Hailie Jade liquidan deuda de almuerzos escolares en Michigan

La donación permitió saldar 700 mil dólares en adeudos de comedores escolares y benefició a estudiantes de 103 escuelas del estado

Redacción Notus29 enero, 2026

Detroit, Michigan.- El rapero Eminem y su hija, Hailie Jade, realizaron un acto de apoyo social al liquidar una deuda de 700 mil dólares correspondiente a almuerzos escolares en 103 escuelas de Michigan, con lo que miles de estudiantes podrán acceder a sus comidas sin restricciones económicas.

La iniciativa permitió eliminar los saldos pendientes que afectaban a familias de bajos recursos y garantizó que niñas y niños continúen recibiendo alimentos durante su jornada escolar, sin enfrentar sanciones o limitaciones por falta de pago.

Además del impacto económico, la acción busca reducir el estigma social que enfrentan los estudiantes con deudas en los comedores escolares, una situación que, de acuerdo con organizaciones educativas, puede afectar el bienestar emocional y el rendimiento académico.

Con este gesto, Eminem —originario de Detroit— y su hija refrendaron su compromiso con causas comunitarias en su estado natal, al enfocar el apoyo en uno de los sectores más sensibles: la alimentación infantil en el entorno escolar.

