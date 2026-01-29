Estudiante de la UG realiza investigación en Penn State sobre enfriamiento de dispositivos electrónicos

Salamanca, Guanajuato.- Christian Arturo Campos Vega, estudiante de la Maestría en Ingeniería Mecánica del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), realizó una estancia de investigación en The Pennsylvania State University (Penn State), vinculada directamente al desarrollo de su tesis de maestría, enfocada en la simulación de un disipador de calor refrigerado por líquido con impulsor motorizado para mejorar la transferencia de calor.

El proyecto tiene aplicaciones directas en el enfriamiento de dispositivos electrónicos de alto desempeño, como procesadores y sistemas de cómputo. Con ello, busca contribuir al desarrollo de soluciones térmicas más eficientes y confiables.

Durante la estancia, el estudiante trabajó en el Interfacial Phenomena Lab (IPHEL), donde desarrolló un proyecto enfocado en evaluar el impacto de la incorporación de un impulsor motorizado sobre el desempeño termo-hidráulico del disipador de calor, con énfasis en la intensificación de la transferencia de calor y la mitigación de gradientes térmicos en la superficie de enfriamiento.

El estudio titulado Simulation of a Liquid-Cooled Heat Sink with a Motorized Impeller for Heat Transfer Enhancement, integró simulación computacional y trabajo experimental. Por un lado, empleó herramientas de simulación para analizar el comportamiento del flujo y la transferencia de calor dentro del sistema; por el otro, realizó análisis y mediciones experimentales para evaluar el desempeño térmico del dispositivo y validar los resultados obtenidos mediante simulación.

Durante la estancia como parte de sus estudios de posgrado, Christian Campos contó con el acompañamiento del Dr. Bladimir Ramos Alvarado, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica en Penn State e investigador principal del Interfacial Phenomena Lab (IPHEL), quien funge como coasesor académico de la tesis y dio seguimiento directo durante el desarrollo del proyecto en dicha universidad.

El asesor de tesis en la UG es el Dr. Francisco Elizalde Blancas, profesor investigador de la División de Ingenierías de la UG, quien ha dado seguimiento académico al desarrollo del trabajo de investigación.

La realización de esta estancia fue posible gracias al apoyo académico y económico del Interfacial Phenomena Lab (IPHEL), así como al respaldo económico de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado (DAIP), la Rectoría del Campus Irapuato-Salamanca, la División de Ingenierías y el Departamento de Ingeniería Mecánica.

Esta experiencia fortaleció de manera significativa la formación académica y profesional del estudiante, además de contribuir a la vinculación internacional de la UG.