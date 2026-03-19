Lanzan programa en Irapuato para impulsar negocios de mujeres

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las mujeres y fortalecer sus emprendimientos, autoridades estatales y organismos empresariales presentaron el programa de formación para el desarrollo de negocios liderados por mujeres, una iniciativa enfocada en profesionalizar proyectos productivos y consolidarlos en el mercado.

El programa está diseñado para fortalecer competencias personales, administrativas, comerciales y financieras de mujeres emprendedoras, promoviendo la creación de negocios sostenibles que contribuyan a su bienestar personal, familiar y social.

Como parte de su formación, las participantes trabajarán en el diagnóstico de sus negocios para identificar su mercado y clientes potenciales, además de desarrollar estrategias de marketing orientadas a la calidad y la mejora continua.

Durante la presentación ante más de cien mujeres empresarias, Salomón Ceballos Ochoa, director general del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) destacó que este esfuerzo forma parte de una alianza con la Asociación de Mujeres Líderes de Guanajuato y la Secretaría de Economía, con el propósito de ampliar las oportunidades de capacitación y emprendimiento para las mujeres.

Señaló que el IECA cuenta con 32 planteles en el estado, donde se ofrece formación en áreas que van desde repostería y alimentación, hasta robótica, inteligencia artificial, automatización, marketing, finanzas y obligaciones fiscales.

El director general del IECA añadió que en coordinación y vinculación con la Secretaría de las Mujeres, el año pasado se logró capacitar a más de mil 200 mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, quienes hoy cuentan con mayores oportunidades para emprender o integrarse al mercado laboral.

Por su parte, Itzel Balderas Hernández, secretaria de las Mujeres, subrayó que este tipo de programas son fundamentales para avanzar en la igualdad sustantiva, ya que brindan herramientas que permiten a las mujeres generar ingresos propios y fortalecer su independencia económica.

En este sentido, resaltó las bondades del programa para las mujeres emprendedoras, así como la importancia del trabajo coordinado entre gobierno, empresas y sociedad para lograr resultados exitosos en beneficio de las mujeres guanajuatenses, durante un evento realizado hoy en el plantel IECA Agrobioteg.

En tanto, Norma Alicia Quintero Tejada, presidenta de la Asociación Mujeres Líderes de Guanajuato, resaltó que esta iniciativa cobra especial relevancia en el marco del mes de la mujer, al representar una plataforma para transformar ideas en acciones concretas y proyectos exitosos.

El programa busca, además, generar una red de apoyo y colaboración entre mujeres empresarias, instituciones y gobierno, reconociendo que el desarrollo económico con perspectiva de género requiere del trabajo conjunto de todos los sectores.