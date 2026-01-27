Refuerza Guanajuato medidas de salud ante la temporada invernal

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que el estado mantiene una vigilancia permanente y acciones preventivas ante la temporada de bajas temperaturas.
Con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.
Como parte del seguimiento epidemiológico y la atención médica brindada en la red estatal de servicios de salud, se registraron a nivel estatal 5 mil 544 egresos hospitalarios en el año 2023 asociados a Infecciones Respiratorias Agudas.
Durante 2024, esta cifra fue de 4 mil 454 egresos hospitalarios, mientras que al cierre preliminar de 2025 se contabilizan 5 mil 232 egresos.
Al respecto el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá señaló que estas cifras reflejan la importancia de no bajar la guardia y continuar reforzando las medidas de prevención, así como la capacidad de respuesta del sistema de salud para atender oportunamente a la población que lo requiere.
Reiteró el llamado a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una alimentación balanceada, acudir a la unidad de salud ante síntomas respiratorios y extremar cuidados en el hogar.
Guanajuato cuenta con personal médico capacitado, unidades de atención disponibles y protocolos establecidos para responder de manera oportuna durante la temporada invernal, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la gente.
Recomendaciones para prevenir infecciones por bajas temperaturas
- Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz, boca y oídos, especialmente por las mañanas y noches.
- Evita cambios bruscos de temperatura; si sales de un lugar cálido, protégete antes de exponerte al frío.
- Mantén una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras que fortalezcan el sistema inmunológico.
- Consume suficientes líquidos, aun cuando no sientas sed.
- Lava tus manos con frecuencia o utiliza gel antibacterial para reducir el riesgo de contagios.
- Ventila los espacios cerrados, aun en temporada de frío, para evitar la concentración de virus.
- Evita el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.
- No te automediques; ante fiebre, tos persistente, dolor de garganta o dificultad para respirar, acude a tu Centro de Salud de la Gente.
- Protege especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Mantén al día tu esquema de vacunación, especialmente contra influenza y COVID-19.