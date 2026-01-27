Refuerza Guanajuato medidas de salud ante la temporada invernal

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que el estado mantiene una vigilancia permanente y acciones preventivas ante la temporada de bajas temperaturas.

Con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

Como parte del seguimiento epidemiológico y la atención médica brindada en la red estatal de servicios de salud, se registraron a nivel estatal 5 mil 544 egresos hospitalarios en el año 2023 asociados a Infecciones Respiratorias Agudas.

Durante 2024, esta cifra fue de 4 mil 454 egresos hospitalarios, mientras que al cierre preliminar de 2025 se contabilizan 5 mil 232 egresos.

Al respecto el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá señaló que estas cifras reflejan la importancia de no bajar la guardia y continuar reforzando las medidas de prevención, así como la capacidad de respuesta del sistema de salud para atender oportunamente a la población que lo requiere.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una alimentación balanceada, acudir a la unidad de salud ante síntomas respiratorios y extremar cuidados en el hogar.

Guanajuato cuenta con personal médico capacitado, unidades de atención disponibles y protocolos establecidos para responder de manera oportuna durante la temporada invernal, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la gente.

Recomendaciones para prevenir infecciones por bajas temperaturas

Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz, boca y oídos, especialmente por las mañanas y noches.

Evita cambios bruscos de temperatura; si sales de un lugar cálido, protégete antes de exponerte al frío.

Mantén una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras que fortalezcan el sistema inmunológico.

Consume suficientes líquidos, aun cuando no sientas sed.

Lava tus manos con frecuencia o utiliza gel antibacterial para reducir el riesgo de contagios.

Ventila los espacios cerrados, aun en temporada de frío, para evitar la concentración de virus.

Evita el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

No te automediques; ante fiebre, tos persistente, dolor de garganta o dificultad para respirar, acude a tu Centro de Salud de la Gente.

Protege especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Mantén al día tu esquema de vacunación, especialmente contra influenza y COVID-19.