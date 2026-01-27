Amplían hospital de Uriangato con inversión superior a 118 millones de pesos

Uriangato, Guanajuato.- Seguiremos fortaleciendo la infraestructura hospitalaria porque en el Gobierno de la Gente le estamos apostando fuerte a la salud de las y los guanajuatenses, dijo la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En gira de trabajo, la Mandataria Estatal entregó la Ampliación del Área de Urgencias, Tococirugía y Terapia Intensiva del Hospital General de Uriangato, con lo que se beneficia a más guanajuatenses de la región sur.

Las obras realizadas incluyeron la construcción de un nuevo edificio para Urgencias, completamente modernizado y diseñado para responder con mayor eficacia a situaciones críticas. Se llevó a cabo también la remodelación integral de Cirugía, de Terapia Intermedia, de Tococirugía y de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, resaltó la Gobernadora.

Ahora, se cuenta con quirófanos más modernos, nuevas áreas de recuperación, espacios renovados para labor y postparto, así como instalaciones especializadas para la atención neonatal, como incubadoras y un lactario que permitirá fortalecer el vínculo y el bienestar de los recién nacidos.

Los nuevos espacios se han realizado con una inversión histórica de casi 96 millones de pesos en infraestructura y más de 22 millones de pesos en equipamiento médico, alcanzando una inversión total superior a los 118 millones de pesos.

Este hospital fortalece su cobertura regional, beneficiando a Uriangato, además de Moroleón, Yuriria y a 220 localidades del sur del estado.

“En Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud del país, principalmente por el trabajo que realiza el personal que lo conforma, quienes son el corazón de este sistema; hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la salud de las familias guanajuatenses”, agregó la Gobernadora quien estuvo acompañada por el Presidente Municipal de Uriangato, José Luis Martínez Calderón.

Dan certeza jurídica con “Papelito Habla”

Durante esta gira de trabajo, la Gobernadora de la Gente encabezó la entrega de 42 Escrituras “Papelito Habla” en beneficio de habitantes de: El Derramadero, San Antonio Primera y Segunda Etapa y la comunidad Rancho del Cerro.

Libia Dennise dijo que “es un gusto estar aquí, entregando las escrituras del programa Papelito Habla; este documento, representa el fruto de todo su esfuerzo. Se está cambiando la vida de familias que a partir de ahora ya tienen certeza sobre su patrimonio”.

El Secretario de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Jiménez Lona, comentó que con la entrega de estas escrituras, “inicia una nueva etapa en la vida de ustedes y sus familias; una etapa de tranquilidad sobre su patrimonio, porque a partir de este día, su hogar tiene todo el respaldo de la ley.

“Su hogar queda protegido y ya podemos acercarles nuevos programas y acciones, que les permitan mejores oportunidades”, añadió Jiménez Lona quien también reconoció al Colegio Estatal de Notarios por emitir las escrituras a un costo especial.

En esta gira de trabajo también se contó con la participación del Secretario de Salud, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá; y el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán.