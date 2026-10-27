Las “Guerrillas de Santa Rosa” son ya Patrimonio Cultural de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En una ceremonia realizada en la plaza del Mineral de santa Rosa, en plena sierra que lleva también ese nombre, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo firmó el correspondiente decreto para declarar como Patrimonio Cultural Intangible a las “Batallas de Santa Rosa”, también conocidas como “Guerrillas tejocoteras”.

Se trata de una tradición que en su etapa moderna data de 1934. Parte de la tradición oral d eque en 1964 por ahí pasó el emperador Maximiliano en su camino de Dolores a Guanajuato y los lugareños le explicaron con una representación de teatro popular cómo fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas.

Los locales representaron a los insurgentes y la escolta francesa de Maximiliano representó a los realistas españoles. Si simularon batallas para simbolizar la toma del granero que ahora es museo y se hizo costumbre anual que desapareció temporalmente debido a la revolución mexicana.

El 1934, Tomás Ulloa, minero de ascendencia otomí, retomó la tradición y desde entonces se representa con lugareños vestidos a la usanza de revolucionarios y los “españoles” con imitación de uniforme de zuavos franceses.

Se caracteriza por el uso de escopetas y pistolas de chispa y pequeños cañones que hacen disparos de estruendo con pólvora. En vez de cananas, usan tejocotes.

A lo largo del camino central del poblado se simulan “batallas” que concluyen con la “toma” de una supuesta Alhóndiga de Granaditas, en una jornada de baile, bromas, disfraces ingeniosos y mucha bebida.

El 24 de noviembre de 2024, el ayuntamiento capitalino, en una sesión solemne, hizo la petición formal a la gobernadora y este lunes 26 de noviembre se hizo realidad.

La gobernadora y comitiva presenciaron una breve representación de las batallas, luego leyeron la declaratoria, proyectaron video documentales sobre la fiesta, hubo mensajes de la gobernadora y otros funcionarios que hablaron de la importancia y trascendencia de la fiesta, entregaron un paliacate que simboliza el reconocimiento a participantes destacados –incluido un niño que fue declarado el “tejocotero” más joven y develaron una placa que conmemora el hecho.

En la ceremonia estuvieron presentes el delegado de la comunidad, el cura del lugar e integrantes de la familia Ulloa, el centro dinástico que impulsa la continuidad de la fiesta.

Esta vez no hubo mezcal ni cerveza, pero sí estruendo de cañoncitos, rifles y pistolas de chispa.