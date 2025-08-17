Lucia cae desde un tercer piso y muere

Una joven de 27 años cayó al vacío en una plaza en las inmediaciones del estadio en León

Redacción Notus17 agosto, 2025

León, Guanajuato.- Una mujer cayó al vacío desde tres pisos de altura en la plaza conocida como Stadium en el municipio de León.

A consecuencia del golpe que recibió sobre el pavimento la mujer identificada como Lucia “N” de 27 años de edad, perdió la vida.

Empleados de la plaza que sorprendidos por lo ocurrido, llamaron a los cuerpos de emergencia para pedir auxilio para la joven, al arribar los paramédicos realizaron las maniobras de reanimación, sin embargo, fue inútil, Lucia ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones sobre lo ocurrido, una de las líneas de investigación al parecer es que la joven saltó al vacío de manera intencionada.

Posteriormente el cuerpo de Lucía “N” fue levantado por personal del servicio médico forense y trasladado a que se realicen los exámenes periciales que la ley exige en estos casos, los cuales ayudarán a saber cómo sucedió lo ocurrido.

