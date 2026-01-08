Recuperan en Irapuato tráiler robado con cerveza valuada en 440 mil pesos

Irapuato, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), adscritos a la Región VII de la Secretaría de Seguridad y Paz, aseguraron un semirremolque tipo plataforma con 440 mil pesos de cervezas, que era parte de un reporte de robo.

Como parte de las acciones permanentes de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), personal operativo realizaba patrullajes en la zona industrial cuando detectaron el vehículo con caja seca y logotipos de una empresa cervecera.

Los oficiales verificaron los datos de la unidad con el Sistema Estatal C5i, que portaba placas federales, y confirmaron que tenía reporte de robo.

De manera coordinada, se tuvo conocimiento de otro hecho en donde personal de la Guardia Nacional mantenía bajo resguardo un tractor con semirremolque y otra caja seca, vinculados al mismo reporte, lo que permitió fortalecer la intervención interinstitucional y el aseguramiento integral de los indicios.

Durante la inspección se localizó mercancía consistente en aproximadamente mil 100 cajas de cerveza, cada una con 12 botellas de 940 mililitros, cuyo valor comercial estimado es de 440 mil pesos.

Tanto el semirremolque como la mercancía recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente, conforme a la ley y con respeto al debido proceso.

La Secretaría de Seguridad y Paz exhorta a la ciudadanía a seguir realizando reportes anónimos a la línea 089 y utilizar los canales oficiales ante la sospecha de cualquier hecho delictivo.