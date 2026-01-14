Recuperan en Celaya semirremolque robado con galletas valuadas en más de 780 mil pesos

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), recuperaron un semirremolque con reporte de robo que contenía cajas de galletas, cuyo valor estimado es de 781 mil 200 pesos.

En el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), integrantes adscritos a la Comisaría Regional IV, realizaban acciones de prevención y vigilancia en la carretera lateral Celaya–Villagrán, a la altura de la calle Ruiseñor, en la colonia Álamos.

El personal operativo detectó el vehículo con caja seca que contaba con reporte de robo, por lo que se procedió al aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

El semirremolque tipo caja seca, color blanco no contaba con número de identificación vehicular visible. En su interior se localizó mercancía consistente en 31 tarimas, que contenían 2 mil 232 cajas de galletas, con un valor comercial estimado de 781 mil 200 pesos.

El vehículo y la mercancía recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Celaya, para la integración de la carpeta de investigación.

Desde el inicio de la presente administración se ha recuperado mercancía con un valor superior a 141 millones de pesos, resultado del fortalecimiento de la vigilancia estratégica y la coordinación interinstitucional.

La Secretaría de Seguridad y Paz exhorta a la ciudadanía a seguir realizando reportes anónimos a la línea 089 y utilizar los canales oficiales ante la sospecha de cualquier hecho delictivo.