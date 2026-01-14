Arranca pavimentación de la calle Guanajuato en La Candelaria, Irapuato

Irapuato Guanajuato.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias irapuatenses, autoridades del Gobierno Municipal arrancaron la construcción de pavimentación con concreto asfáltico de la calle Guanajuato, en la comunidad de La Candelaria, en el tramo que va de la avenida Gabriel García Márquez a la calle Independencia.

Esta obra es impulsada por la Administración que encabeza la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, como parte de una política pública enfocada en la transformación de vialidades y el fortalecimiento de los servicios básicos, con el propósito de generar entornos más seguros, ordenados y funcionales para la ciudadanía.

“De manera particular tomé conciencia de la necesidad de realizar una intervención social y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en esta zona. Créanme que no me quité de la mente la idea de que esta vialidad tenía que rehabilitarse lo más pronto posible”, destacó la Alcaldesa.

La intervención forma parte del eje ‘Tu Entorno Renovado’, incluido en el Programa de Gobierno Municipal, así como en la estrategia Irapuato 27, que busca consolidar una ciudad moderna, con infraestructura de calidad y mejor movilidad para todas y todos.

Para la ejecución de esta obra se destina una inversión de 56 millones 993 mil 269 pesos con 72 centavos, recurso 100% municipal, lo que refleja el compromiso del Gobierno de Irapuato con el uso responsable de los recursos públicos y su aplicación en proyectos que generan beneficios directos a la población.

Fabiola Pérez Romero, habitante de la comunidad, compartió que durante muchos años enfrentaron dificultades para transitar por esta vialidad, una de las más utilizadas por habitantes de La Candelaria y de comunidades aledañas.

“Era una obra muy esperada; va a beneficiar a muchas personas, a las niñas y niños de las escuelas que ya no se van a enlodar los zapatos, además de generar beneficios para los comercios y dar mayor plusvalía a nuestras viviendas”, señaló.

La pavimentación de la calle Guanajuato contempla una intervención integral que incluye la modernización de la superficie de rodamiento con concreto asfáltico, la renovación de drenaje sanitario y pluvial, la construcción de banquetas y guarniciones, la instalación de luminarias LED, señalamiento vial, arbolado urbano, así como la colocación de registros sanitarios, tomas y descargas domiciliarias, lo que permitirá mejorar la imagen urbana y la funcionalidad de esta importante vialidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Irapuato refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que transformen el entorno urbano y contribuyan al bienestar de las familias, avanzando hacia un municipio más competitivo y con mejores condiciones de vida.