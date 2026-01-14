Vinculan a proceso a dos por extorsión en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, como resultado de una investigación integral y en desarrollo, se logró la vinculación a proceso de dos personas por el delito de extorsión agravada, relacionadas con hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2025, en la colonia Colinas del Carmen, en el municipio de León.

En un primer momento, la Fiscalía dio a conocer la captura y vinculación a proceso de JONATHAN MIGUEL “N”, quien se ostentaba falsamente como propietario de inmuebles y se hacía pasar por “licenciado”, con el objetivo de despojar a personas de su patrimonio mediante amenazas y violencia psicológica.

De acuerdo con la investigación inicial, el imputado se presentó en un domicilio rentado, donde el arrendatario encontró el portón cerrado con cadenas y un candado, además de un letrero con la leyenda “propiedad asegurada”. En ese contexto, exigió el desalojo inmediato del inmueble y amenazó a la víctima con represalias físicas, además de exigir el pago de una cantidad millonaria de dinero, asegurando contar con respaldo institucional y pertenecer a un grupo delictivo.

La denuncia oportuna de la víctima permitió a la Fiscalía activar de inmediato las acciones ministeriales, acreditándose que dichas conductas no correspondían a ninguna diligencia legal, por lo que se configuró el delito de extorsión agravada. Con los datos de prueba reunidos, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente y un juez determinó su vinculación a proceso, imponiendo la prisión preventiva como medida cautelar.

SEGUNDA DETENCIÓN DERIVADA DE LA MISMA INVESTIGACIÓN

Como resultado del avance de la misma carpeta de investigación, la Fiscalía logró establecer la probable participación de JUANA ARACELI “N”, quien habría intervenido de manera conjunta en los hechos de extorsión cometidos bajo el mismo esquema delictivo.

Tras obtener la orden de aprehensión en su contra, fue detenida y presentada ante la autoridad judicial, donde un juez determinó su vinculación a proceso por el

delito de extorsión agravada, imponiendo también la prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que las personas directamente identificadas hasta el momento se encuentran vinculadas a proceso; no obstante, la investigación continúa su curso, con el objetivo de identificar a posibles más víctimas o a otras personas involucradas en estos hechos.

La Fiscalía exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de conductas similares a presentar su denuncia, ya que la información aportada es fundamental para fortalecer las investigaciones y evitar que estos delitos continúen afectando a más familias.