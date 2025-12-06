Aumenta PIB en Guanajuato, una de las economías más importantes del país

Irapuato, Guanajuato.- En el 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de Guanajuato creció 4% en el 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con el liderazgo de la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Guanajuato se posiciona entre las entidades líderes en crecimiento económico en México.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que este logro refleja la fortaleza y diversificación de la actividad productiva de Guanajuato, que incluye una sólida industria manufacturera, desarrollo de infraestructura productiva y Conexión Industrial.

Con una aportación del 4.5 por ciento al PIB nacional, Guanajuato se consolida como la quinta economía más importante de la nación, con un valor estimado de 82 mil 971 millones de dólares.

El sector primario de Guanajuato aporta 5.2 por ciento al total nacional, ubicándose en la séptima posición a nivel país. Esta actividad registró un crecimiento moderado de 0.7 por ciento.

En tanto, el sector secundario contribuye con 5.5 por ciento, lo que coloca a Guanajuato en el quinto sitio nacional. Dentro de este segmento, las actividades industriales mostraron un dinamismo destacado, con un crecimiento global de 5.2 por ciento.

La construcción lidera este avance con un incremento del 14.8 por ciento, seguida por la minería con un alza del 12.8 por ciento y las industrias manufactureras, que crecieron 3.7 por ciento.

Por último, el sector terciario representa el 4.0 por ciento del producto interno bruto nacional de Guanajuato y se posiciona en el sexto lugar. El crecimiento del PIB en las actividades terciarias fue de 3.3 por ciento; entre las ramas más destacadas figuran los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, con un aumento del 17.9 por ciento, los servicios profesionales, científicos y técnicos con 12.9 por ciento, y el comercio al por menor, que creció 6.2 por ciento.

Guanajuato mantuvo la capacidad de crecer gracias a su estrategia enfocada en la diversificación económica y el escalonamiento productivo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en sus cadenas de valor a través de la atracción de inversiones dirigidas, complementarias y sustentables, así como la mejora del empleo formal.